Cristina Pedroche se pronuncia sobre el precio de su vestido para las Campanadas

Cristina Pedroche logró, por sexto año consecutivo, llevar con absoluto secreto todo lo que tenía que ver con su vestido para las Campanadas. Aunque la colaboradora de ‘Zapeando’ estuvo dando algunas pistas sobre el look elegido por sus estilistas, la verdad es que sorprendió a todos los que eligieron Antena 3 para dar la bienvenida al nuevo año, según informa Mundo Deportivo.

Tan sólo dos días más tarde, la vallecana ha vuelto a su puesto de colaboradora en ‘Zapeando’ y se ha pronunciado acerca de todo lo que tiene que ver con su vestido escultura.

Pedroche ha desvelado que llegó a contrarreloj a la cita dada la complejidad del vestido: “Está hecho sobre mi cuerpo, por delante y por detrás encajaba perfecto, pero no cerraba. No era por estar más gorda o delgada, sino por costillas. No me puedo quitar una costilla”.

Según ha explicado la propia periodista, empezó a enfundarse el traje sobre las 22h de la noche y no terminó hasta dos minutos antes de que empezara el programa.

También se ha pronunciado sobre el precio que ha costado. Y es que, una de las grandes incógnitas, ha sido, sin duda, la cantidad de dinero que se ha tenido que pagar para que Cristina lo vistiera la última noche del 2019: “Estamos hablando de muchos ceros” y que “no tiene precio” porque “ya forma parte de la cultura de este país”.