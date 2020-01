'Maldita hemeroteca' en el pleno municipal: "No corresponde al Ayuntamiento determinar qué grupos de música pueden tocar o no pueden tocar en determinadas instalaciones"

Este viernes, 3 de enero, se ha conocido que el Ayuntamiento de Salamanca ha cancelado el concierto que iban a dar Los Chikos del Maíz en el CAEM el próximo día 10. El concierto, finalmente, tendrá lugar en un establecimiento privado (la sala Potemkim).

Por ello, por el hecho de que el Consistorio haya decidido censurar a un grupo debido a sus letras, conviene echar la vista atrás y regresar al 26 de julio de 2019, cuando el pleno del Ayuntamiento de Salamanca debatió una moción presentada por la concejala Virginia Carrera, del Grupo Mixto, que solicitaba, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento "eliminara de los espacios infantiles la música machista durante las Ferias de septiembre", que fue rechazada.

Sobre este punto, la primera teniente de alcalde, Ana Suárez, de Ciudadanos, señaló que la moción de Carrera no era viable porque no se podía identificar al organismo que se encargara de la censura.

"Compartiendo completamente la importancia de este tema", señalaba Suárez, "le digo que no es viable. Vamos a ver, ¿quién se encarga de esa censura? ¿Quién se encarga de decidir qué canciones son consideradas machistas o sexistas y cuáles no? (...) ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos descargamos la letra de los millones de canciones que hay en el mundo y analizamos una a una si es sexista o no es sexista?

Por su parte, Daniel Llanos, concejal del PP, era más rotundo e indicaba que "nosotros no podemos determinar que música es machista y qué música no es machista, qué música cumple la ley qué música no la cumple". "No corresponde al Ayuntamiento determinar qué grupos de música pueden tocar o no pueden tocar en determinadas instalaciones. Si cumplen la ley nosotros no somos quiénes para dar indicaciones en ese sentido ni en las ferias y fiestas municipales ni en otro tipo de festivales o actuaciones programadas por colectivos. Nosotros no debemos entrometernos más allá de lo que nos permita la legalidad".