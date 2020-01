Año nuevo, equipo nuevo… pero conocido

El atleta salmantino Álvaro de Arriba, vigente campeón de Europa de 800 metros en pista cubierta, inicia 2020 cambiando de equipo.

De Arriba abandona el Fútbol Club Barcelona y este 2020 defenderá los colores del Club Deportivo Nike Running, si bien no se trata de un fichaje o traspaso al uso, pues el Barça ejerce de conjunto asimilado y De Arriba ya lleva tres años en la ‘nueva’ entidad.

“Fuera de España competía con Nike; en España, con el Barcelona. Me han ofrecido quedarme definitivamente con la marca de ropa para todas las competiciones que corra y he aceptado porque libera mi calendario. Antes no podía participar en algunas pruebas de la Liga de Diamante porque coinciden con la Liga o la Copa de clubes. Ahora podré acudir”, relata el atleta a SALAMANCA24HORAS.

Por el hecho de conocer el organigrama de la entidad, el natural de La Sagrada y La Fuente de San Esteban ya ha superado la fase de adaptación: “En el último Campeonato de España al aire libre estuve con Nike en su hotel. Además, mi agencia de representación desde diciembre trabaja exclusivamente con Nike. Para mí, más que un cambio, es una oportunidad de tener un mejor calendario”.

En el mismo destacan, en 2020, los Juegos Olímpicos de Tokio. Para clasificarse (serían sus segundos tras los de Río de Janeiro en 2016), cuenta a este medio de comunicación que tiene pensado participar en unas seis competiciones de pista cubierta antes de afrontar pruebas al aire libre (modalidad olímpica), por lo que medita renunciar a participar en el Mundial y el Nacional bajo techo.