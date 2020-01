El cardenal Blázquez siente "inquietud" ante la formación del Gobierno y pide estar "alerta" con la clase de Religión

"Ciertamente, por la situación actual, a mí me produce mucha perplejidad y un horizonte muy incierto. Yo pido al Señor que acierte en la formación del Gobierno y después en la gobernación diaria del Gobierno ya constituido pero tengo inquietud", ha afirmado en una entrevista publicada este viernes por la Archidiócesis de Valladolid y recogida por Europa Press.

Para el presidente de la Conferencia Episcopal, en España existen "cuatro o cinco partidos de ámbito nacional con consistencia", pide que se recupere el "espíritu" de la Transición y espera que no se formen bloques.

"Pediría que el espíritu de la Transición, que es de diálogo, de confianza recíproca, de reconciliación, no se olvide, porque si no, es muy difícil poder convivir los distintos. Espero que no se formen bloques de una parte y de otra, no reproduzcamos nuestra historia en capítulos penosos", ha reclamado.

Además, ha animado a estar "muy alerta" ante las decisiones que tome el futuro Gobierno sobre la clase de religión y los conciertos."¿Que en la Iglesia tememos sobre la cuestión de la educación de los colegios concertados católicos y sobre la clase de religión? Pues hombre, también estamos con esta interrogación, yo confío en que no se procederá, en todo caso estamos en una situación que tenemos que ir muy alerta", ha enfatizado.

Según el programa de gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, la asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.

Sobre la eutanasia, el arzobispo de Valladolid ha recordado el documento 'Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar al final de la vida', aprobado por los obispos en la última Asamblea Plenaria, en el que defienden los cuidados paliativos.

Blázquez considera que se ha presentado en "un momento oportuno" y ha insistido en que la Iglesia quiere "cuidar y curar al enfermo y al anciano" y en que "la eutanasia no es al solución". "A veces, hay ancianos, en otras latitudes, que empiezan a temer que les llevan a tal sitio, les practican la eutanasia y fuera", ha añadido.

El cardenal Blázquez concluirá el próximo mes de marzo su mandato como presidente de la CEE, cargo que ha desempeñado durante los últimos tres años, aunque en el pasado también fue presidente otros dos mandatos más. El arzobispo ha asegurado que finaliza esta etapa "contento" y cree que "los obispos han tenido mucha paciencia" con él.

"Para mí ha sido un motivo de satisfacción, intentamos cumplir la tarea lo mejor que podemos y cada uno tiene su estilo, nosotros no somos copia uno de otro, nuestro modelo es nuestro señor Jesucristo", ha subrayado.

Blázquez presentó su renuncia al Papa Francisco el pasado año al cumplir los 75 años y de momento, la indicación que ha recibido de la Santa Sede es que continúa "hasta que no se decida otra cosa". "Imagino que ahora al dejar la presidencia de la CEE puede ser una oportunidad. Gracias a Dios tengo la libertad para continuar si el Papa me lo pide o coger las maletas e ir a Ávila", ha indicado el arzobispo, originario de Villanueva del Campillo.