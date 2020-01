Rufián (ERC) advierte y amenaza: "Si no hay mesa de diálogo, no habrá legislatura"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido al candidato socialista Pedro Sánchez que si no hay mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno no habrá "legislatura". Rufián ha añadido que ERC "ya lo hizo" con anterioridad y "puede volver a hacerlo"

En su intervención durante la primera jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Rufián ha asegurado que si el pueblo catalán vuelve a ser "estafado", no se estará estafando a ERC, si no "a un pueblo".

Rufián ha apelado a la ayuda de Podemos y ha dejado claro que lucharán y defenderán "hasta no poder más" los derechos políticos de Quim Torra y Oriol Junqueras y ha añadido que pueden "un montón" y tienen "mucho aguante".

El portavoz de ERC ha señalado también que el "problema político" catalán no se resuelve "en tribunales y togas" y ha recordado que "ningún presidente socialista" ha llegado a la Moncloa "sin Cataluña o contra Cataluña".

En su intervención, Rufián también ha dicho: "El peor eslogan de la historia es 'España nos roba'. Es mentira. A mí no roba una señora de Malasaña que cobra la misma pensión que mi abuela, a mí me roba Rato, Bárcenas, Pujol y Millet, me da igual la bandera que tengan".