Cuánto ingresará Hacienda por los premios en el sorteo del Niño

En el sorteo de 'El Niño' se repartirán en total 700 millones de euros, de acuerdo a los datos facilitados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), y en esta ocasión solo se gravan los dos primeros premios, que ascienden a 200.000 y 75.000 euros, respectivamente.



De esta manera, la pérdida de recaudación por cada uno de los décimos afortunados con los dos primeros premios será de 4.000 euros y con los del tercer premio, que este año no tributa, de 1.000 euros, por lo que los afortunados recibirán en este caso los 25.000 euros íntegros.



En este sentido, Gestha pide al Gobierno que envíe a las Cortes un proyecto de ley para la supresión de las nuevas cuantías exentas del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas del Estado que se aplicarán también a los premios de las comunidades autónomas, de la Cruz Roja y de la ONCE, que este año se duplicarán y provocarán una pérdida anual de recaudación superior a los 100 millones de euros.



Los técnicos de Hacienda consideran que no existe "ninguna razón económica ni fiscal" que justifique que no tributen los mayores premios de loterías, apuestas y juegos autorizados a estos organismos, así como que los premios por debajo de los 2.500 euros podrían permanecer exentos, volviendo a los límites vigentes entre 2013 y el 4 de julio de 2018.



Al día de hoy, Gestha señala que los agraciados que compartan un premio superior a los 40.000 euros tendrán que pagar a Hacienda el 20% de su participación, pese a que ésta sea inferior a esa cifra, ya que el gravamen se exige sobre la parte que supere dicha cantidad del décimo premiado, siendo indiferente cómo y cuánto esté participado.



Cambiar la ley del impuesto de sociedades

A pesar de que los técnicos reconocen el aumento del mínimo exento resta atractivo a las malas prácticas de quienes desvían el cobro de premios a fundaciones y entidades parcialmente exentas o empresas en pérdidas, insisten en que para acabar con el fraude no hay que aumentar las exenciones y bajar los impuestos, sino combatir la elusión mediante una mejor investigación.



En este sentido, estiman que con el ritmo de grandes premios obtenidos por las empresas hasta octubre de 2019, las entidades habrán superado el 6% de los mayores premios de todos los sorteos del pasado año. Eso significará que las entidades jurídicas habrán ganado 127 millones en 2019 en unos 16.000 premios de Loterías de más de 20.000 euros cada uno, algo que "no tiene justificación".



De hecho, solicitan a la AEAT que abra un programa de investigación a las fundaciones, asociaciones y otras entidades parcialmente exentas que acumulan el 93,5% de los premios obtenidos por las personas jurídicas, y proponen una modificación del régimen jurídico para lograr una mayor transparencia de las cuentas y actividades que les otorga una fiscalidad privilegiada, de forma que se excluyan del régimen fiscal las fundaciones y entidades que no dediquen sus ingresos a tales actividades de utilidad pública o interés social.