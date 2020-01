VÍDEO | Unionistas se deja la victoria entre la niebla ante una efectiva SD Leioa (1-1)

El equipo de Jabi Luaces se adelantó en el marcador en los minutos finales de la primera parte y llevó la iniciativa durante cincuenta minutos, pero no aprovechó sus oportunidades para hacer el segundo gol. Al final, acabó pagando y perdiendo dos puntos en una falta al borde del área muy mal defendida que el portero Brais no atinó a despejar

Unionistas se las prometía muy felices en la mañana de este domingo, 5 de enero, en Las Pistas, en una mañana marcada por la intensa niebla y el frío. El equipo de Jabi Luaces se adelantó en el marcador en los minutos finales de la primera parte y llevó la iniciativa durante cincuenta minutos, pero no aprovechó sus oportunidades para hacer el segundo gol. Al final, acabó pagando y perdiendo dos puntos en una falta al borde del área muy mal defendida que el portero Brais no atinó a despejar.

Unionistas y Leioa salieron espesos por el frío en los primeros compases del encuentro. De hecho, en el minuto 6 el árbitro pitó un libre indirecto en el área local fruto de una cesión al portero que atrapó con las manos Brais. Después, Unionistas comenzó a crecer con buenas jugadas especialmente de Álvaro Romero, el jugador más destacado del equipo de Luaces.

Primero la tuvo el propio Romero en el 37 pero la defensa vizcaína desbarató la ocasión. Después, otra en el 39 en la que el balón se paseó por la línea de gol sin encontrar rematador. Y en el 42, el árbitro señaló una pena máxima por mano en el área de Joven Vega tras disparo de Romero. Góngora fue el encargado de materializar el penalti con un buen disparo que engañó a Urtzi Iturrioz.

En la reanudación, la SD Leioa trató de crecer para buscar el empate pero fue Unionistas el que tuvo las más claras, aunque sin suerte. En las botas de Guille Andrés estuvo el empate varias veces, pero no fue suficiente para batir a Iturrioz. El equipo local demostró que le sigue faltando pólvora arriba y acabó pagándolo.

En el 93, una falta realizada por Góngora al borde del área, acabó con un disparo que no pudo atajar Brais. El balón hizo una carambola, golpeó en el travesaño y quedó fácil para que Koldo, que pasaba por allí, lo introdujera en las redes. No hubo tiempo para nada más. Un empate que no le sirve a Unionistas para salir de la zona caliente de la clasificación.