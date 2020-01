Jabi Luaces: “Creo que su gol es en fuera de juego, pero no nos podemos quedar mirando”

Después de meterse en el tiempo de añadido con un marcador favorable de 1-0 que le hubiera sacado de los puestos de descenso a Tercera División de haber acabado así y recibir el gol del empate en una jugada polémica, Jabi Luaces, entrenador de Unionistas, se muestra contrariado: “Era un partido para haberlo ganado 2-0 o 3-0. La falta de su gol es innecesaria. Es un tiro sin peligro en el que detecto falta de tensión. Todos podemos errar, pero hay que proteger. Ellos han ido al rechazo y nosotros nos hemos quedado mirando”.

Sobre la posibilidad de que el tanto visitante fuera ilegal, Luaces piensa que “existía fuera de juego”. “Brais dice que tenía atrapado el balón. Eso no lo sé porque no he visto la imagen en vídeo”, añade.

Luaces valora positivamente que Unionistas acabe la primera vuelta con 19 puntos: “Era algo que no esperábamos… pero nos toca seguir”.

Por su parte, Jon Ander Lambea, preparador del Leioa, califica la polémica acción de la igualada como “circunstancia” y resume lo ocurrido con la conclusión de que “en el fútbol hay aciertos y errores”.