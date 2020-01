Una modelo manda fotos desnuda a todo el que done dinero para luchar contra los incendios en Australia

La oferta es clara: "Envío desnudos a cada persona que dona al menos 10 dólares a cualquiera de estos recaudadores de fondos para los incendios forestales en Australia. Cada 10 dólares que donas = una foto mía desnuda enviada por DM. Debes enviarme una confirmación de que donaste. Por favor RT", según informa el diario digital 20minutos.

La modelo erótica Kaylen Ward ha decidido con esta iniciativa luchar contra el fuego que arrasa los bosques y zonas naturales del continente Australiano. Así, esta tuitera de Los Ángeles, California (EE UU) ha recaudado ya cerca de medio millón de dólares.

En su tuit añade una lista de ONG's que recaudan dinero para paliar los efectos de los fuegos en Australia y un ejemplo, censurado con un emoji, del tipo de fotos que enviará.

El éxito ha sido tal que ha tenido que contratar a un equipo de personas para gestionar los envíos de las fotografías en las que posa desnuda y que son la compensación por las donaciones.

Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de polémica. Por un lado, la modelo ha tenido que afear la conducta de algunos usuarios que han usado las capturas de pantalla con los resguardos de donación de otros usuarios para hacerlas pasar por donaciones propias y recibir su "recompensa" gratis.

Por otro lado, Ward ha tenido que defenderse de quienes han criticado esta forma de recaudar dinero, que además, le ha afectado en lo personal: "Me han borrado la cuenta de Instagram, mi familia no me reconoce y el chico que me gusta no me quiere hablar por ese tuit. Pero, a la mierda, salvemos a los Koalas", escribe la joven.