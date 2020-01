Santolino disfruta en la arena y sigue su escalada en el Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ha cuajado su primera gran etapa de este Dakar 2020 en la que, según fuentes oficiales, un fallo en el GPS ha obligado a suspender la última parte de la jornada, justo cuando las dificultades de navegación habían hecho una pequeña revolución en la carrera. Santolino ha acabado la etapa en el puesto 12, aunque antes de la anulación del tramo final era noveno, y escala hasta el puesto 16 en la general; ha sido el segundo mejor español del día y también lo es en la general tras cerrar la supermaratón que ha regido las dos últimas etapas sin caídas ni grandes problemas.

Los pilotos afrontaban casi 500 kilómetros cronometrados en unos paisajes espectaculares y con la primera aparición masiva de la arena. Santolino ha empezado con prudencia por culpa del polvo, presente hoy también en parte de la etapa, y ha empezado a disfrutar con la entrada de las zonas de arena. Eso se ha notado en sus prestaciones, que le han permitido colocarse cerca de los diez mejores en cada control. Ahí ha acertado en algunas decisiones de navegación y ha llegado a la parte final muy bien clasificado. El noveno puesto inicial era excelente y, tras la anulación de parte de la etapa, ha acabado el 12, su mejor resultado del año.

La etapa la ha ganado Ricky Brabec (Honda) con su compañero de marca Joan Barreda como mejor español. La general también la comanda Brabec, con los tres primeros en seis minutos y Barreda cuarto a menos de once. El segundo mejor español es Santolino, puesto 16 a 56 minutos.

"Ha ido bastante bien el día. Nada más salir se ha caído Van Beveren y está fuera. Había mucho polvo, unos 80 kilómetros de un valle con piedras, he ido tranquilo, veía el polvo delante. Y después han empezado zonas de arena, valles de arena muy bonitos. He ido haciendo mi navegación y he llegado a un punto que nos habían avisado que era complejo, como el road book lo dan por la mañana nos han marcado cuatro zonas difíciles, pero lo he encontrado bien y después me he agrupado con Fagotter, Svitko y Metge. En el 292 había un way point C que se valida normalmente a 300 metros sin flecha y nos hemos encontrado a Price de frente, no se validaba el way point, he ido atrás y a 500 metros se me ha abierto la flecha… no lo entendía, he visto que estaba mal, lo he llegado a validar, pero creo que he sido el único, había gente dando vueltas por todos lados. Lo van a anular seguro porque no estaban bien. Me he encontrado a gusto en las zonas arenosas”, ha dicho el piloto.

La cuarta etapa, este día 8 de enero, se disputa entre Neom y Al-Ula, con 219 kilómetros de enlace y 453 cronometrados. El terreno es parecido al de la tercera etapa, alterna pasos arenosos con zonas de piedra. Se espera de nuevo una navegación muy complicada.

CLASIFICACIÓN. ETAPA 3

1. R. Brabec (Honda) 3h29.31

2. J. Cornejo (Honda) a 5.56

3. K. Benavides (Honda) a 7.22

12. L. Santolino (Sherco) a 19.06

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. R. Brabec (Honda) 10h39.04

2. K. Benavides (Honda) a 4.43

3. M. Walkner (KTM) a 6.02





16. L. Santolino (Sherco) a 56.33