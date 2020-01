Can Yaman cambia de look y se parece a Pedro Sánchez

El boom en nuestro país de las telenovelas turcas ha hecho que sus actores y actrices se hayan convertido en grandes celebrities. Este es el caso de Can Yaman, que ha triunfado con ‘Dolunay’ y ’Erkenci Kus: pájaro soñador’.

El actor se ha caracterizado por su pelo largo y su barba, hasta ahora. Yaman ha tenido que cambiar de look, no por exigencias del guion, si no porque tiene que ir al servicio militar, según informa el diario Mundo Deportivo.

El cambio ha dejado a los fans en ‘shock’. Primero por verlo sin barba y con el pelo corto. Y segundo por el parecido, como dos gotas de agua, a Pedro Sánchez. Justamente la imagen se ha viralizado justo el día en que el líder del PSOE era nombrado por el Congreso presidente del Gobierno.