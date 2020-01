El convento de San Esteban estrena dos nuevos espacios musealizados

El convento de San Esteban ha sumado nuevos espacios que completan la intervención para la propuesta expositiva ‘Humanitas, Verdad, Bondad y Belleza’. Se trata de tres salas que anteceden la subida al mirador que se abrió en el pasado mes de junio y que ofrecen un acercamiento a lo que es la Orden de los predicadores, su historia y valores, su relación con la ciudad, sus tres conventos, su vocación universitaria y su relación con el mundo.

Con esta renovación el objetivo ha sido trasladar a los visitantes un contenido más profundo sobre los 800 años de historia del templo como cuna de la Escuela de Salamanca, el derecho de gentes y el lugar donde se gestó el viaje de Colón a América.

En una visita que han realizado algunos miembros de la corporación municipal, el padre Ricardo de Luis detallaba que anteriormente esas salas resguardaban los cantorales que se utilizaban en el coro. La renovación ha incluido el mobiliario que contenía estos 50 libros antiguos de canto, así como la parte superior, que desgrana en paneles la historia del convento.

Esta se ha dividido en tres bloques: la presencia de los dominicos en Salamanca, la labor de los dominicos en la Universidad de Salamanca y los personajes principales de la Escuela de Salamanca. En la última sala hay una proyección audiovisual que transmite que “el pensamiento de la Escuela de Salamanca ha sido una lluvia de humanismo, de humanización, un pensamiento que acuda a todo aquel que visite este lugar”, contaba el padre.

El mismo destacaba de la oba el concepto minimalista con el que se ha tratado de poner instalaciones que no ocultaran el monumento, sino que destacaran su arquitectura y su historia. En segundo lugar, resaltaba la aportación a la cultura europea del convento en el siglo XVI, ya que los frailes contribuyeron a las raíces del proyecto europeo.

Esta renovación ha supuesto una inversión total de 100.00 euros, de los cuales el Consistorio ha aportado 60.000 y los 40.000 restantes la Orden de Predicadores. El convento ha aprovechado la inversión para renovar algunas de las estancias, como parte de la iluminación de la iglesia, de la sacristía, del vestíbulo de entrada, se ha renovado el parterre del jardín del claustro principal y el capítulo antiguo, porque algunas de las tumbas se movían debido a las humedades.

Sin embargo, no se ha completado la obra, ya que queda por renovar alguna parte superior del claustro. Asimismo, quedan zonas que no se podrán visitar por el momento, como es el caso del claustro de Unamuno, ya que todavía no está restaurado y “no está en las condiciones óptimas para ser mostrado”.

En cuanto al número de visitantes, la media al año son de 80.000, aunque se diferencian los meses de mayor afluencia (de junio a octubre), frente a los más flojos (diciembre, enero y febrero). Por su parte, desde que abrió la terraza en junio hasta ahora ha recibido unas 9.200 visitas. Durante los meses de verano ha recibido unas 1.200 personas diarias y en los meses de menos afluencia, unas 700.

Desde el propio convento recordaron que aquellos salmantinos que quieran visitar la terraza de manera gratuita pueden hacerlo los domingos por la mañana en tres pases (11:00, 11:30 y 12:00 horas). Hay que retirar previamente un ticket de acceso. Los pases son siempre con un acompañante por razones de seguridad.