VIDEO | Se estrella un avión ucraniano con 176 pasajeros a bordo cerca de Teherán: no hay supervivientes

Todos los pasajeros y tripulantes a bordo del avión de la aerolínea ucraniana UIA que se estrelló este miércoles cerca de Teherán murieron, según informó la Organización de Emergencias de Irán y ha confirmado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

«Según los datos preliminares, todos los pasajeros y miembros de la tripulación han muerto», ha escrito en su página de Facebook, al lamentar esta «terrible noticia» y presentar sus «sinceras condolencias» a los familiares de las víctimas.

Las víctimas eran de nacionalidad iraní, canadiense, británica, afgana, sueca y ucraniana, según ha informado la aerolínea afectada, Ukraine International Airlines, a lo largo de la mañana.

El director de la Organización de Emergencias de Irán, Pir Hosein Kolivand, explicó a la agencia local Fars que las 176 personas que viajaban en el aparato perecieron en el siniestro. En el avión, un Boeing 737 con destino a Kiev, se encontraban 167 pasajeros y nueve miembros de la tripulación, de acuerdo con las últimas informaciones.

El Boeing 737 salió del aeropuerto internacional iraní Imán Jomeini con una hora de retraso y se estrelló poco después del despegue. En un primer momento, la embajada de Ucrania en Irán había afirmado que la causa del suceso era un fallo técnico, pero más tarde ha cambiado su versión y afirmado que se desconoce el origen del terrible incidente.

Por su parte, Ukarine International Airlines, la compañía afectada por la tragedia, ha afirmado que se llevará a cabo una investigación que incluya a Boeing, a las autoridades iraníes y a ellos mismos.

El vicepresidente de la Media Luna Roja de la provincia de Teherán, Ebrahim Tayik Nurí, señaló que el accidente les fue comunicado a las 06:22 hora local (02:52 GMT) y que unos 60 equipos de rescate se desplazaron inmediatamente al lugar del suceso. A la zona, ubicada entre las localidades de Shahed y Parand, al sur de Teherán, fueron enviados también dos helicópteros y diez ambulancias, explicó Tayik Nurí.

El responsable de la Media Luna Roja indicó asimismo que ya han logrado extinguir el incendio ocasionado y que están retirando los cuerpos.

El corresponsal de la BBC en Teherán, Bahman Kalbasi, ha difundido en Twitter un vídeo del momento en el que el avión se estrellaba poco después de despegar en la capital iraní. En la grabación se ve cómo el aparato va perdiendo altura y el instante del impacto contra el suelo.

Horrific vid of the Boeing 737 of #Ukraine airline w/ 180 passengers burning in the sky & crashing just outside of #Tehran mins after taking off. #Iran is having a really dark day. Over 60 killed in the stampede, then scare of an all out war and now this. pic.twitter.com/Qvtf5hdwkg https://t.co/OGz90NdeH0