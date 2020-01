​Santolino se mete entre los quince primeros del Dakar tras una maratón; además, primer español de la etapa

Lorenzo Santolino (Sherco) sigue subiendo el nivel en el Dakar 2020 y este miércoles ha marcado su mejor resultado de esta edición en la que está progresando de menos a más en cada etapa. Eso sí, ha sido tras un titánico esfuerzo de casi 700 kilómetros sobre la moto en una de las jornadas más agotadoras de lo que va de rally.

Los pilotos afrontaban hoy casi 700 kilómetros entre Neom y Al-Ula, con 219 kilómetros de enlace y 453 cronometrados. El terreno iba a ser parecido al de la tercera etapa, con mucha arena y paisajes espectaculares, pero con una navegación complicadísima. Hoy la organización volvía al formato habitual de entregar el road book el día antes tras dos jornadas entregándolo al empezar la especial, y ha subido la complicación.

La etapa la ha ganado José Ignacio Cornejo (Honda) por delante de Kevin Benavides (Honda) y Ross Branch (KTM), y el mejor español ha sido precisamente Santolino con un décimo puesto a solo 6’24’’ de la cabeza. En la general manda Ricky Brabec, por delante de Cornejo y Benavides en un triplete de Honda, con diferencias muy escasas, con las KTM y Husqvarna por detrás, pero no lejos. El mejor español en la provisional es Joan Barreda, séptimo, y Santolino ha escalado hasta el puesto 14.

"Ha ido bastante bien. Al principio he ido cogiendo ritmo, me ha alcanzado Sam Sunderland, le he dejado pasar y me he desconcentrado un poco. He ido mucho rato solo hasta un punto del recorrido que se han perdido pilotos y cuando he llegado lo he encontrado, ese lo he visto claro y lo he encontrado biedn, aunque otros me han costado más porque había cosas muy difíciles, además de haber mucho polvo y trazas. La tercera parte ha sido muy rápida, he salido detrás de Sunderland y Qunitanilla y se me han escapado, luego he enganchado con Adrien Metge y Svitko para el final, muy técnico y físico, con arena y piedras. Pasó Adrien porque me costaba y luego me he vuelto a poner delante. La moto muy bien, yo he notado un poco cansado, pero cuando me he puesto detrás de Adrien he recuperado un poco”, ha dicho el piloto.

La quinta etapa, este día 9 de enero, se disputa entre Al-Ula y Ha’il, con 353 kilómetros de especial y 211 de enlace. Volverá a dominar la arena y aparecerán grandes dunas.

CLASIFICACIÓN. ETAPA 3

1. J. Cornejo (Honda) 4h24.51

2. K. Benavides (Honda) a 35

3. Ross Branch (Honda) a 55

10. L. Santolino (Sherco) a 6.24

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. R. Brabec (Honda) 10h39.04

2. K. Benavides (Honda) a 2.30

3. J. Cornejo (Honda) a 9.31

7. J. Barreda (Honda) a 25.20

14. L. Santolino (Sherco) a 1h 00.09