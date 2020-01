​Los funcionarios siguen con su lucha: Concentraciones cada miércoles en la puerta de la Junta para exigir "lo que es nuestro"

Los sindicatos más representativos en función pública, CSIF, CC.OO. y UGT, inician el nuevo año 2020 retomando la exigencia a la Junta de Castilla y León para que negocie y cumpla los compromisos pendientes con sus empleados públicos, como son la recuperación de la jornada de 35 horas, la aplicación de la carrera profesional y el pago de los fondos adicionales de 2018 y 2019, conforme al acuerdo nacional que firmó el Gobierno con los tres sindicatos en marzo de 2018.

“Llevamos todas las de ganar y de alguna manera tenemos que seguir haciendo presión para que se cumpla este acuerdo y que no sigan tratando a los empleados públicos de la manera que los están tratando”, han declarado a los medios de comunicación en la puerta del edificio de la Junta en Salamanca.

Por su parte, Manuel Ángel González, responsable de la sección sindical de CCOO de la Junta ha denunciado que “queremos reivindicar la recuperación de los derechos que nos arrebataron, pero no nos limitamos solamente a lo de las 35 horas. Estamos también reivindicando el abono del incremento salarial que se aprobó a nivel estatal hace año y pico y que aún no se nos ha incluido en las nóminas y la carrera profesional”. Por otro lado afirma que no tienen noticias por parte de la Junta, salvo una reunión antes de Navidad “por aquello de hacer un poco la del regalo de Reyes, pero no ofrecieron nada. Aquí las plantillas siguen disminuyendo y las bolsas de empleo tampoco las están convocando, por lo que hay serias dificultades para cumplir bajas”.

También han tenido palabras directas hacia Francisco Igea porque “ha insultado a los empleados y empleadas públicas con sus propias declaraciones. Ha dicho que poco menos que éramos los desmanteladores de los Servicios Públicos de estas comunidad, cuando son ellos los que encima están desmantelando las zonas rurales”.





Si las cosas no cambian continuarán concentrándose todos los miércoles de enero en la puerta de la Delegación de la Junta en Salamanca a las 12:00 horas. En febrero, para el día 11, ya tienen programada una manifestación que contará con la representación de funcionarios de Sanidad, Educación y del resto de la administración autonómica.