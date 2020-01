Ponerle hielos a los cereales, nueva tendencia en comida

En la comida, como casi en todo en la vida, hay que reinventarse. O quizá no tanto eso, sino poner de moda una nueva tendencia y llevarla hasta los hogares de la gente.

Eso es lo que, al parecer, esta sucediendo con el bol de cereales de toda la vida, que ahora tiene un añadido: cubitos de hielo, según informa el diario digital 20minutos.

Cuando a principios de año, Gene Simmons, el bajista de la banda Kiss, compartió en Twitter su peculiar forma de comerse los cereales, no se esperaba la respuesta del resto de internautas.

Anyone else put ice cubes in their cereal? pic.twitter.com/lfvZr5lBjk — Gene Simmons (@genesimmons) January 2, 2020

"¿Alguien más pone cubitos de hielo en su cereal?", escribió. Su tuit se hizo viral y desató todo tipo de reacciones. Hasta Nick Simmons, el hijo de Gene, compartió: "30 años. 30 años viéndolo hacer esto. Esta es mi vida".

Otros no fueron tan benevolentes con Gene. "Has arruinado 2020" o "la leche está refrigerada por una razón, monstruo", fueron algunos comentarios que dejaban claro que no convence esa forma de tomarse los cereales.

Sin embargo, una gran mayoría de usuarios se han mostrado encantados con la idea y ya han empezado a repetir la 'receta'. Incluso muchos dicen que los comen así desde hace años.