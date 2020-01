Kiko Rivera: ‘Cazado’ junto a otra mujer en un hotel

Estas navidades no han sido las mejores para la familia Pantoja. Desde que Kiko Rivera e Irene Rosales participaron en ‘GH Dúo’, la relación del cantante con su hermana Isa no pasa por el mejor momento. A ello, hay que sumarle la participación de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’ y su acercamiento a Omar Montes, ex de la pequeña de la casa. Gracias a esa amistad nacida en Honduras, el cantante y su familia han pasado los días de navidad en Cantora, la finca familiar de la familia Pantoja.

A todo esto, hay que sumarle el mal momento familiar que está pasando Irene y que ella misma desveló en ‘Viva la vida’. La joven contó que pese a que su relación con Kiko estaba bien, “no estamos pasando una buena situación de salud en mi familia. Yo intento perderme todas las celebraciones que puedo. Ahora mismo en mi casa hay una situación familiar complicada y prefiero estar en mi casa”.

Pues por si todo esto fuera poco, en las últimas horas ha salido a la luz el último escándalo del DJ. El pasado 4 de enero, Kiko estuvo pinchando en una conocida discoteca de Padrón (A Coruña). Hasta ahí todo bien, pero el periodista Pepe del Real, en el ‘Programa de Ana Rosa’ desveló que el hijo de la tonadillera fue visto marchándose con otra mujer a su hotel.

“Entrada la noche, tras la actuación, los recogen en una furgoneta, los llevan al hotel y allí se bajan del vehículo una chica rubia bastante guapa y despampanante, Kiko y un amigo. Entran al hotel y fueron todos fueron a la habitación de Kiko, que se encontraba en la segunda planta. Se escucharon risas, jaleo y los huéspedes del hotel lo escuchan”, desveló ante la audiencia.

Para más inri, el citado periodista siguió contando que “el marido de la chica llegó desesperado a las 5:30 horas de la mañana aporreando la puerta del hotel y advirtiendo a los de recepción que ‘si no sale mi mujer llamo a la policía local’”.

Por lo que ha trascendido, los trabajadores del hotel consiguieron convencer a la chica para que abandonara la habitación de Kiko Rivera y que su marido no llamara a la Policía.