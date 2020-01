El abonado del Real Club Deportivo de La Coruña que defiende los intereses de un equipo salmantino

Nacía en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en 1962, pero es un gran aficionado del Real Club Deportivo de La Coruña, equipo campeón de una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España que este domingo visita tierras charras para enfrentarse a Unionistas de Salamanca Club de Fútbol desde las 12 horas en la segunda eliminatoria del trofeo real, que se disputa a partido único.

Su vínculo con el cuadro gallego surgía cuando realizaba el Servicio Militar Obligatorio en A Coruña y, posteriormente, se casaba y se quedaba a vivir allí. Se llama Miguel Ángel Ortega, es el técnico del Perfumerías Avenida y se muestra orgulloso de ser deportivista en Salamanca. “Toda mi familia, incluido yo, somos abonados y seguidores a ultranza del Deportivo”, revela a SALAMANCA24HORAS el preparador del principal conjunto salmantino de baloncesto.

“Mis hijos, mi cuñado y mi suegro son las personas con las que más hablo del Dépor. Los aficionados de este club son incondicionales, sobre todo los jóvenes. ¡Y eso que no vivieron el ‘Superdépor’! Existe un sentimiento tan fuerte hacia él que hasta uno de mis hijos dice que no le importa la categoría en la que juegue. Mi suegro y yo somos más críticos”, bromea Ortega, que al lado del estadio coruñés, Riazor, entrenaba al baloncesto. “Junto a él estaban las pistas a finales de los años 80 del siglo XX, por lo que he seguido la evolución del recinto. Lo han dejado precioso con la última reforma y la atmósfera que se crea en él desde dos horas antes de un encuentro es espectacular”, explica.

El entrenador perfumero posee varias fotos en este terreno de juego, aunque los momentos que más inmortalizados tiene en su mente son la consecución de la Liga 1999-2000 y el 4-0 al Milan en el choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa 2003-2004 que permitía al Deportivo remontar el 4-1 de la ida y clasificarse para las semifinales de la máxima competición continental.

En el lado negativo se sitúa el campeonato liguero perdido en la última jornada de la temporada 1993-1994 tras fallar un penalti Miroslav Djukic ante el Valencia: “Fue una tristeza en una época maravillosa con Arsenio Iglesias como entrenador. Después vinieron otros años buenos con Javier Irureta al frente. Disfruté con grandes futbolistas como Bebeto, Fran, Mauro Silva o Rivaldo”.

Actualmente, la formación gallega es colista en Segunda División, por lo que ocupa puestos de descenso a Segunda División B, categoría en la que milita Unionistas: “Afortunadamente, ha llegado Fernando Vázquez. Vi el encuentro ante el Numancia y me gustó la actitud, la presión y la lucha por cada balón. Me identifico con técnicos así, que hacen las cosas con pasión y que, incluso públicamente, reconocen que la energía y la ilusión son necesarias para conseguir resultados en cualquier actividad. El propio Augusto César Lendoiro (presidente del Real Club Deportivo de La Coruña entre 1988 y 2014) transmitía ese entusiasmo. Su imagen llorando con el penalti fallado por Djukic refleja su amor hacia la entidad. Fuera un buen o mal gestor, demostró estar implicado”.

Miguel Ángel Ortega trata de trasladar al Perfumerías Avenida lo experimentado como seguidor del Deportivo. ¿Cómo lo hace? “Fijándome en lo que se puede aplicar del juego. Históricamente, el fútbol ha tomado más conceptos del baloncesto que al contrario. De hecho, Pep Guardiola y José Mourinho aseguran que han copiado situaciones de estrategia y bloqueos nacidos en el deporte de la canasta. A mí me gusta adoptar del balompié la manera de presionar conjuntamente. Valoro mucho la acción realizada por todos los componentes de un equipo”, responde.

Este fin de semana tendrá la oportunidad de seguir comparando las dos actividades, pues dado que el Perfumerías Avenida juega su partido liguero el sábado a las 18:15 horas en el pabellón del Embutidos Pajariel Bembibre, acudirá a Las Pistas: “La última vez que pude ver al Deportivo en el campo fue el 10 de noviembre de 2019, cuando perdió 1-3 con el Elche. Estoy pendiente de que me acompañen mis hijos, aunque uno de los tres no podrá venir desde Galicia y otro está intentando cambiar el turno de trabajo. Los deportivistas necesitamos percibir buenas sensaciones tal y como marcha la plantilla en la Liga. Si después de ganar al Numancia se pasara esta ronda copera, empezarían a juntarse aspectos positivos”.

Valoración de un deportivista que presenciará el encuentro “de manera respetuosa”, pues en este día “ilusionante”, el entrenador del Perfumerías Avenida de baloncesto quiere ser como el nombre de su equipo de fútbol: deportivo.