El Museo Casa Lis acoge la conferencia ilustrada sobre neurociencia, "MágicaMENTE"

El Museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis acoge este sábado 11 de enero a las 21 horas la conferencia ilustrada sobre neurociencia, percepción sensorial y naturalidad, para conseguir ilusionarte, "MágicaMENTE". Está impartida por el mago Nacho Casal y el escritor y actor argentino Ángel González Quesada. La entrada al espectáculo organizado por la Asociación de Amigos del Museo Casa Lis es libre y gratuita, si bien los miembros de la Asociación que así se acrediten (con su carnet de socio junto al DNI) tendrán prioridad en el acceso hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad

¿Por qué funciona la magia en un siglo XXI de tanto escepticismo e incredulidad? El mago Nacho Casal y el escritor y actor Ángel González Quesada, basándose en sus dilatadas trayectorias artísticas y académicas y en las experiencias acumuladas durante décadas, han creado esta conferencia de divulgación científica, enorme valor educativo y gran atractivo escénico que utiliza juegos de magia para explicar los procesos mentales de la percepción y las manipulaciones sobre los sentidos que la neurociencia investiga hoy y la magia ha utilizado desde hace cientos de años. Así pueden explicarse las cegueras provocadas, los paréntesis de olvido, el cruce de miradas y el control de la atención. En "MágicaMENTE" se describe cómo es posible interpretar como real lo que puede no serlo a la vez que se acercan, exponen y cuestionan fenómenos como la credulidad o la confianza. La forma en que percibimos algo no es un producto de lo que nuestros sentidos nos transmiten: la percepción no es más que una construcción del cerebro.