Carmen Lomana desata la ira en las redes: prefiere lo abrigos de piel porque "los sintéticos contaminan"

Carmen Lomana se ha situado en el centro de la polémica tras su última publicación en las redes sociales, según informa el diario digital 20minutos.

La televisiva se desmarcó con un tuit en el que, asegura, es "escológica". Es más, por ese motivo dice que "no debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables".

Junto a sus palabras, la empresaria publica también un par de fotos con un look en el que porta un abrigo de piel.

Hoy toca la típica foto de escalera que os gusta. Hace frío y estreno un precioso abrigo que me ha enviado #Nomadideluxe Piel natural porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables. pic.twitter.com/JzF1xyPUAE