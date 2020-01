Un hombre mata a su ligue de Grindr y se come sus testículos

Mark Latunski, un estadounidense de 50 años, ha sido acusado de apuñalar por la espalda a un hombre que conoció en Grindr, la aplicación de citas para el público homosexual, cortar sus testículos y comérselos posteriormente.

Latunski confesó a los detectives encargados de la investigación que apuñaló por la espalda hasta la muerte a su cita de Grindr, Kevin Bacon, de 25 años, y que posteriormente lo colgó boca abajo de un techo. Después, con la ayuda de un cuchillo, le cercenó los testículos, para, a continuación, cocinarlos y comérselos.

Según las investigaciones, que todavía están en curso y a las que ha accedido BuzzFeed News, Latunski conoció a Bacon en Nochebuena después de conectar con él en Grindr. Tras tres días de desaparición, la policía de Michigan (Estados Unidos) se personó en la casa de Latunski en la búsqueda de Bacon. Allí, las autoridades encontraron el cuerpo desnudo de Bacon todavía colgado del techo.

"El Sr. Latunski declaró que usó un cuchillo, lo apuñaló por la espalda una vez, luego le cortó la garganta", ha testificado el sargento James Moore, según los documentos judiciales. "Después, el Sr. Latunski declaró que envolvió una cuerda alrededor de los tobillos del Sr. Bacon, y lo colgó de las vigas en el techo". Otro de los detectives, el teniente Dave Kaiser, ha revelado que Bacon ya estaba muerto cuando Latunski lo castró.

Bacon había revelado a su compañero de piso que se iba a reunir con alguien que había conocido en Grindr. Tras su desaparición, amigos y familiares organizaron grupos de búsqueda y usaron las redes sociales para intentar localizarle.

Tras el descubrimiento de su cadáver y el conocimiento de los primeros datos de cómo murió, los padres de Bacon, a través de una rueda de prensa, hicieron un llamamiento para que la gente tuviera cuidado al usar aplicaciones de citas. "Obviamente se metió en algo para lo que no estaba preparado", señaló su padre, Karl Bacon. "El mal existe, y nos tocó. Es desgarrador escuchar los detalles, estamos destrozados. No creo que hayamos tenido tiempo para procesarlo todo", añadió su progenitor.

Latunski, cuyo verdadero nombre es Edgar Thomas Hill (tomó el apellido de su sobrino), tiene un historial de enfermedades mentales. En 2010, Latunski había sido diagnosticado de depresión, esquizofrenia paranoide y un trastorno de la personalidad, y tenía antecedentes de no tomar su medicación.

Jamie Arnold, actual marido de Latunski, ha señalado que se enteró de los problemas de salud mental de su pareja en julio pasado, cuando fue arrestado por no pagar la manutención de los hijos que mantenía con su ex esposa. "No podía obligarlo a ver a un terapeuta o tomar medicamentos. Ni en un millón de años hubiera imaginado que sería capaz de cometer un crimen tan horrendo".