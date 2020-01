VIDEO | Da cerveza a su burro por la nariz como premio por ganar una carrera

Se llama Muñeco y ha pasado de ser un burro más dentro de los millones de animales que viven en Colombia a convertirse en un referente del animalismo. Y todo por ganar una carrera que se disputó en el Festival del Mango y que reportó a su dueña la cantidad de 150.000 pesos, algo más de 41 euros al cambio, según informa el diario El Confidencial.

Sin embargo, al finalizar esa carrera, la dueña del animal, María Luisa, le dio cerveza como premio, introduciéndosela por la nariz. Un gesto que ha sido denunciado en las redes sociales como un nuevo caso de maltrato animal y que ha desatado una ola de indignación no solo en Colombia, sino en todo el mundo.









Jonatan Tatan, un usuario de Facebook, denunció los hechos con este mensaje: "Convirtieron un reinado que debe resaltar la riqueza agrícola, la belleza, la industria y la integración de los campesinos, en un infierno para nuestros hermanos animales". Por eso ha pedido que se termine con este tipo de eventos, al mismo tiempo que solicitaba a las autoridades que tomaran cartas en el asunto.

Un equipo de periodistas se desplazó hasta el lugar en el que el burro Muñeco vive con su dueña, en una zona rural del norte de Colombia, en la provincia de Bolívar. Han querido ver de primera mano cómo estaba el animal, después de que personas anónimas denunciaran que el burro era maltratado sistemáticamente por sus dueños. Sin embargo, nada es cierto.

María Luisa reconoce que "fue un error: tengo a ese animal desde hace veinte años y siempre le he dado un sorbito de cerveza como premio por ayudarme en mis tareas. El día de la carrera estaba dándole un sorbito y me vino un señor y me dijo que le diera un sorbito por la nariz porque le iba a dar un cólico por el calor y se podía morir y que si le daba cerveza por la nariz no le daría el cólico".

A continuación añade que "yo hice caso al señor para que no se muriera. Yo cuido al burro mejor que a mi esposo: está gordo, no le falta de nada. Está bien cuidadito porque ese animal para mí vale muchísima plata. Yo lo veo bien". Después de comprobar con el periodista que el animal se encontraba en un buen estado de salud prometió que no lo volverá a hacer: la cerveza será para ella sola.