Kiko Rivera se pronuncia tras ser pillado con otra mujer

Kiko Rivera se ha visto involucrado en un escándalo de proporciones considerables. El hijo de Isabel Pantoja era ‘cazado’ con una mujer, que no era Irene Rosales, en un hotel.

Según desveló un periodista en ‘El Programa de Ana Rosa’, Kiko Rivera habría estado en una habitación de un hotel de Padrón, A Coruña, acompañado de una mujer rubia cuando apareció su marido que empezó a dar portazos y exigía que saliera o “llamaba a la policía”, informa el diario Mundo Deportivo.

Tras la polémica, Kiko Rivera ha reaparecido y se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Ante las cámaras de ‘Sálvame’, el DJ ha asegurado que todo es mentira: “Manda huevos”, decía Kiko que llegaba justo de hacer la compra.

Kiko asegura que “no sabe quién es la chica” y ha afirmado que “en casa todo está bien” despejando así los rumores de crisis con Irene Rosales. El Dj también ha asegurado que va a tomar acciones legales: “A todo el que hable se le va a demandar porque con los tiempos que corren tío, que te pongan en una situación tan complicada manda huevos”.

El Dj también ha querido enviar un mensaje en sus redes sociales. Si bien es verdad que no alude directamente a lo sucedido, el hijo de Isabel Pantoja le envía un ‘recadito’ a los que quieren dejarle en mal lugar: “Yo no me rindo. Intentan hundirme, pero no lo consiguen. Me pueden quemar el dolor, pero resurjo de entre mis cenizas con esa jodida sonrisa que tengo siempre en la cara”, ha escrito en Instagram.