VIDEO | Tragedia en un centro comercial: un atracador mata a un niño y a dos adultos durante el robo a una joyería

Un atracador mató a un niño de dos años y a dos adultos durante el robo a mano armada de una joyería en una provincia al norte de Bangkok antes de darse a la fuga con su botín, según informa el diario digital 20minutos.

En imágenes captadas por las cámaras de seguridad del atraco perpetrado anoche en una joyería de Lopburi, que se han hecho virales por su contenido gráfico, se puede observar cómo el niño cae al suelo por el impacto de una bala y al atracador disparando después a otras dos personas.

WATCH: Terrifying moment on Thursday as a masked gunman opens fire on customers as he goes on shopping mall bloodbath that left three dead, including a 2-year-old boy, and five wounded in Lopburi, Thailand; 100 miles north of Bangkok.



WARNING ⚠⚠⚠ GRAPHIC pic.twitter.com/UnKw5DKUQM