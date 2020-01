Jabi Luaces: "Tenemos que jugar con alegría y valentía"

El portero Mario Fernández no tiene aún la ficha y Ribelles es duda para medirse al Deportivo

El técnico de Unionistas, Jabi Luaces, afronta con ilusión el duelo ante el Deportivo de la Coruña aunque tiene claro que el favorito es el equipo coruñés. Además, ha dejado claro que Mario Fernández no tiene la ficha y que Ribelles es duda para el envite.

Partido ante el Deportivo. "El partido lo tenemos que afrontar con alegría e ilusión. Es un partido de campanillas, un rival histórico y en nuestro campo. Hay que disfrutarlo e intentar ganarlo. La semana ha ido con normalidad, con el buen ambiente de campo y del vestuario. Sí se nota que se habla más de las entradas, del Dépor...".

Enfermería. "En principio, podemos tener la baja de Ribelles. Tiene algún problema y puede ser baja. El resto del equipo está en condiciones.".

Plan de partido. "Tienes que ser valiente por momentos, muy inteligente en el campo y saber que ellos tienen mucha calidad porque tienen un equipo que iba a luchar por la Primera División. Hay momentos que nos van a dominar pero por momentos también tendremos opciones. Tenemos que jugar con alegría y valentía".

Importancia de la Liga. "Para nosotros el partido importante es el Barakaldo. Este partido es para competir y disfrutarlo. Si perdemos y caemos eliminados, es lo más normal del mundo. He dedicado el mismo tiempo al Dépor que al Barakaldo".

Portería. "No llega Mario Fernández, todavía no está hecha la ficha. Estarán Javi y Brais y habrá que decidir quién juega. Hemos fichado un portero para competir con los que teníamos. Mario tiene amplia experiencia en el fútbol profesional y esperamos que haya máxima competencia en la portería. Hemos hecho dos fichajes y los dos han salido en la foto con el pequeñín ese que juega en el Barça. Nosotros queremos reforzar la plantilla, no añadir número".

Defensa de cinco del Deportivo. "Lo hemos trabajado. Al fianl, el último partido jugó 5-4-1 o 5-2-3 pero con buena presión de los tres de arriba".