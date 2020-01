VIDEO | Se cuela en 'Sálvame' durante una conexión en directo y critica al programa: "Quitad toda la telebasura"

"Que la gente no la vea, porque ya estamos llenos de gente vaga que no quiere hacer nada", comentó el desconocido

Sálvame se emite cada día. Limón, naranja y banana son las tres franjas en las que se divide el programa y en los que tratan diferentes temas de la prensa del corazón. El espacio es uno de los más vistos de las tardes, pero hay muchas personas que no solo no les gusta, sino que lo critican abiertamente.

El reportero Sergi Ferré ha vivido una de estas opiniones negativas en sus propias carnes, pues el pasado jueves, durante una conexión desde Pontevedra, un hombre se coló en el directo para decir lo que pensaba sobre el programa, según informa el diario digital 20minutos.

Como se puede ver en el vídeo, que un tuitero ha recuperado, un coche pasó por detrás del periodista y, al ver que era de Sálvame, paró y se bajó para ponerse delante de cámara. Sergi Ferré dejó de hablar en ese momento y le dijo que estaba en directo. "Yo también tenía una noticia", le comentó el espontáneo.

📺 Un espontáneo irrumpe en una conexión en directo de @SalvameOficial pidiendo más programas educativos.



Ha sucedido esta tarde ▶️ pic.twitter.com/1dcWiLbHG8 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) January 9, 2020

"Quitad toda la telebasura que echáis y poned programas educativos", continuó el chico. "¿Y por qué la ves, entonces? De verdad, es que…", le preguntó el reportero. "No, no la veo. Es para que la gente no la vea. Porque ya estamos llenos de gente vaga que no quiere hacer nada en este país…', respondió el desconocido.

La conexión volvió a plató, donde Paz Padilla retomó el programa sin saber muy bien qué había pasado. Esto ocurrió durante Sálvame naranja, y no fue hasta Sálvame banana cuando conectaron con Sergi Ferré de nuevo, que ya se encontraba completamente solo.