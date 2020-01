El gran susto de Verdeliss: "Pensaba que me había roto todos los huesos"

A todos nos ha ocurrido lo de exagerar una 'mijita' cuando algo de verdad nos duele de primeras, ya sea un golpe fortuito con la pata de una mesa o, como en el caso de Verdeliss, que ha dado un susto a sus seguidores, pillarse la mano al cerrar una puerta.

La influencer, ya célebre entre sus fans por compartir su día a día, sea este uno de esas jornadas magníficas o todo lo contrario, ha compartido con ellos un gran percance que ha puesto en tensión a más de uno pero que finalmente ha solventado rebajando los nervios y explicando lo que había sucedido de forma pormenorizada.

La youtuber, que el año pasado superó el parto prematuro de su hija -que ya se encuentra en perfectas condiciones-, llevaba a toda su prole al colegio, en los primeros días tras las vacaciones, en su enorme furgoneta, dado que es una de las vloggers más famosas sobre familias numerosas.

Sin embargo, la puerta del vehículo le "pilló" la mano, con el consiguiente dolor que ello provoca y la normal reacción del cuerpo: un enorme y bien visible hematoma. "Os juro que pensaba que me había roto todos los huesos", ha confesado Verdeliss en la story en la que ha narrado los hechos.





La exconcursante de GH VIP 6 ha explicado que fue su hija Irati quien se dio cuenta de lo que había sucedido por el grito que dio y fue a liberarla de la puerta de la furgoneta.

Horas más tarde, publicaba una nueva imagen de cómo estaba evolucionando su mano y de lo que había hecho para intentar recuperarse. "Me tomé antiinflamatorio y solo queda este pequeño hematoma", ha dejado por escrito junto a la nueva instantánea.

"Tranquis, que tengo movilidad total... así que ni hay huesos rotos ni necesito ir al médico. ¡Solo queda el susto!", ha zanjado el tema, ya de mucho mejor humor. De hecho, su idea, como ha hecho ver en sus publicaciones, es que 2020 sea un año mucho más llevadero que el anterior, en el que aparte del nacimiento prematuro de su hija, fue víctima de una estafa y sufrió una crisis matrimonial.

"Todo llega y todo pasa. Y con esta reflexión me acuesto... esperando sacar más positividad en este 2020. Hay aspectos que no podemos controlar, pero en nuestra mano está la medida en que nos afecta. Es difícil, es todo un entrenamiento mental, pero quiero que mis días sumen y no resten. Vida no hay más que una", comentó en Instagram.