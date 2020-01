Santolino hace balance tras las seis primeras jornadas del Dakar: “He ido de menos a más”

Lorenzo Santolino ha hecho este sábado balance de la primera parte de este novedoso Dakar de Arabia, que ha completado todavía menos de la mitad de sus kilómetros dejando su huella en muchos participantes, también en el salmantino. Santolino se declara satisfecho con su actuación hasta ahora y, a pesar de la avería que le costó más de una hora en la sexta etapa antes del descanso, prefiere quedarse con que conserva posición y está más cerca de su objetivo prioritario: terminar y firmar una buena actuación.

Este sábado ha sido día de descanso y de poner a punto máquinas. Tras los problemas del viernes, el equipo Sherco de rally optó por sustituir el motor de la moto de Santolino y asumir los 15 minutos de penalización que marca el reglamento: afrontar las etapas que quedan con un motor de refresco da garantías. En cuanto a los incidentes mecánicos, el problema de batería de la primera etapa y el de inyector de la sexta han podido dejar ‘KO’ por dos veces a Santolino, que ha tirado de experiencia y pericia para arreglar y llevar la moto hasta final de etapa en las dos ocasiones.

“En general la semana ha sido positiva. He tenido dos momentos en los que se ha complicado la carrera por incidencias mecánicas, pero las hemos podido solventar tanto el equipo como yo, así que contento de estar en carrera. En la general estoy el 16 contando con la penalización de cambio de motor que hemos hecho hoy, una cosa que ya estaba prevista, porque 15 minutos de penalización son asumibles. El objetivo es terminar y ganar experiencia, 15 minutos no cambian mucho y nos dan más seguridad”, ha dicho.

“La carrera está siendo muy particular, muy distinta a todo lo que hemos visto antes. La primera semana con muchos cambios de terreno, muchas zonas distintas. Empezamos cerca del mar, con caminos de piedra y terreno duro. El tercer día en Neom valles de arena, unas vistas preciosas. En general he ido de menos a más en toda la semana. Físicamente acusé la cuarta etapa, como todos los pilotos, muchos kilómetros de baches, de hierba de camello, una especial muy física, y sí que llegué un poco tocado, pero me he recuperado bien. Hoy he recuperado muchas fuerzas, he podido dormir en hotel, muchas horas y ducharme con agua caliente. Con ganas de afrontar la segunda semana, terminar y mantenernos, y si podemos mejorar”, ha afirmado.

En cuanto al resultado deportivo, Santolino se mantiene decimosexto y es el tercer español en la general tras Joan Barreda y el debutante Betriu; de hecho, Santolino, Betriu, Laia Sanz y Pedrero están en un pañuelo en la clasificación. Además, Lorenzo ha firmado tres etapas entre los quince primeros con un ‘top ten’ como mejor resultado.

Este domingo la carrera se reanuda con la séptima etapa, que incluye la especial cronometrada más larga de esta edición, 546 kilómetros con tramos fuera pista y muchas, muchas dunas.