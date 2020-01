VÍDEO | ​José Ángel: “No me esperaba lanzar el penalti porque pensaba que íbamos a ganar antes”

José Ángel fue el autor del penalti decisivo frente al Deportivo de la Coruña que dio el pase a la siguiente Copa del Rey a Unionistas. El charro reconoció que no se habían trabajado mucho los penaltis durante la semana y pensaba que no le iba a tocar lanzar al ser uno de los últimos en la lista, pero que una vez que vio que era su turno, intentó no parecer nervioso.

Alonso también concretó que, pese a que no se siente todo lo rápido que le gustaría en sus primeros partidos tras un año de lesión, cree que poco a poco va ganando en tono. Por último, destacó que partido del miércoles frente al Barakaldo es igual de importante o más que el de este domingo.