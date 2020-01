Meghan Markle vuelve al mundo del cine: este es su nuevo trabajo tras dejar la familia real

Este nuevo proyecto profesional tiene que ver con el cine, pero no como actriz

El príncipe Harry y Meghan Markle anuciaban la semana pasada en un comunicado que dejaban de formar parte de la familia real británica para ser “económicamente independientes”. Pues bien, esta decisión ya se empieza a concretar, según informa el diario Mundo Deportivo.

La duquesa de Sussex vuelve al mundo del cine, pero no como actriz. Según ‘The Times’, ha fichado por Disney para poner la voz en off en uno de sus proyectos, que por ahora no ha trascendido cuál es.

Este nuevo trabajo de la exactriz de ‘Suits’ tiene un objetivo solidario, ya que lo que gane lo destinará a la ONG Elephants Without Borders (EWB). Esta una organización que los Duques de Sussex conocen bien porque colaboran con ella desde hace un par de años.

También se ha sabido que Harry y Meghan han registrado su propia marca que encabezará sus proyectos a partir de ahora: ‘Sussex Royal’.

La noticia no ha sentado nada bien a la familia real británica. Según algunas fuentes, la decisión les pilló por sorpresa. La reina Isabel II, que se muestra “disgustada”, informó en un comunicado que “entendemos su deseo de tomar un enfoque diferente, pero son asuntos complicados que llevará tiempo resolver”.

Este tiempo ya ha empezado y es el príncipe Harry el encargado de llevar este asunto mientras la duquesa está en Canadá con su hijo Archie Harrison. El nieto de Isabel II se ha quedado en Buckingham para “redefinir sus funciones dentro de la institución”.