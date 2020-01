Fernando Rodríguez afirma que el Ayuntamiento movilizó en 2019 42 millones de euros en inversiones y acusa al PSOE de "desdibujar los datos"

En breve comenzarán los trabajos de reforma en la Fonda Veracruz, en la plaza de Barcelona, la plaza de Extremadura, la avenida de la Merced, la calle La Alberca, la calle Especias, el parque Lazarillo de Tormes, el parque de Chamberí y la Ciudad Deportiva de Tejares, la nueva glorieta de Puente Ladrillo o los accesos al Cerro de San Vicente. "Todo ello explica un esfuerzo inversor muy relevante del Ayuntamiento que, como he dicho publicamente en otras ocasiones, según los últimos datos que conocemos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, es la capital de provincia de la Comunidad que más obra pública licita", ha explicado el concejal

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, ha comparecido en la mañana de este lunes, 13 de enero, para detallar las inversiones realizadas por el Consistorio el pasado año 2019, en clara respuesta a la rueda de prensa ofrecida por el PSOE el pasado 31 de diciembre, en la que denunció que el Ayuntamiento dejó "28,5 millones sin ejecutar".

"El Ayuntamiento de Salamanca movilizó en el año 2019 casi 42.400.000 euros en inversiones en nuestra ciudad. Inversiones que han ido dirigidas a llevar a cabo la urbanización de calles y mejoras de vías públicas, la renovación de redes de agua, la mejora de parques, plazas, zonas verdes e infraestructuras deportivas, la construcción de viviendas de protección pública, la dotación de nuevos equipamientos, actuaciones de eficiencia energética en el alumbrado público y la puesta en valor del patrimonio histórico. Estos han sido los grandes capítulos de este montante de inversiones", ha señalado Rodríguez.

En concreto, según el concejal del PP, el pasado año se "certificaron" inversiones por un importe de casi 27,5 millones de euros. "Para entendernos, se trata de inversiones facturadas del capítulo VI y VII del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Salamanca y también teniendo en cuenta las inversiones del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo". Adicionalmente, "a esos casi 27,5 millones de euros, se han adjudicado obras o están en trámite de licitación pública otras obras y suministros por importe de casi 15 millones de euros. Son obras que están a punto de comenzar o en licitación pública", ha asegurado el concejal.

"Entre las obras que son ya una realidad nos encontramos la nueva plaza de Huerta Otea, la eliminación de barreras arquitectónicas, se ha reforzado el asfalto de 21 calles, se han construido los carriles bici hasta el Helmántico y Las Bizarricas o se ha restaurado la Cueva de Salamanca, por dar algunos datos", ha comentado Fernando Rodríguez. "Nos encontramos también con otras obras en ejecución, como la renovación de redes de agua en Garrido, Comuneros y El Arrabal, la modernización de zonas infatiles y deportivas en el Barrio Blanco y Tejares; la recuperación del Botánico como parque arqueológico, el nuevo pabellón de Würzburg o las nuevas viviendas públicas de alquier de El Rollo".

"El PSOE intentó desdibujar estos datos incontestables para tener sus cinco minutos de gloria"

"Estos son los datos que el PSOE intentó desdibujar, buscando sus cinco minutos de gloria, en una rueda de prensa plagada de eslóganes y frases hechas pero que no tenían fundamento, porque en seguida se desmontan cuando se contratan con los datos y hechos de la gestión del Gobierno Municipal, que trabaja por hacer de Salamanca una ciudad más accesible, mejor, más cómoda y humana donde la calidad de vida de las personas sea la prioridad", ha finalizado Rodríguez antes del turno de preguntas.

Pese a que aún no se ha aprobado la liquidación del ejercicio de 2019, que tendrá que realizarse antes del 1 de marzo, Rodríguez ha comentado que "es bueno que el Ayuntamiento tenga superávit". "Lo malo sería que tuviéramos déficit, que es lo que pasaba cuando gobernaba el PSOE y cuando gobierna en todos los niveles. Este superávit nos permite hacer más inversiones y eso es lo que el PSOE de Salamanca no encaja bien, no entiende que podamos tener unas cuentas seneadas y desplegar este programa para movilizar 42 millones y medio de euros en inversiones. Hay pocos ayuntamientos que lo hacen".