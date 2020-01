Una empresa dará cuatro días más de vacaciones a los empleados que no fumen

Es la manera de premiar a los trabajadores que no pierden cada día el tiempo en salir a fumar durante el horario de trabajo

El conflicto entre fumadores y no fumadores estalló con la ley antitabaco que no permite el consumo de tabaco en empresas, edificios públicos, restaurantes, etc. Eso provocó que las personas que fuman tengan que abandonar su puesto durante unos minutos para salir a la calle a fumar, lo que conlleva una pérdida de tiempo considerable para las empresas.

Algunos empresarios pensaron aprovechar la nueva normativa que obliga a fichar a sus empleados para descontarles ese tiempo que pasan fumando, pero lo que ha hecho una compañía británica va un paso más allá: en vez de castigar a los fumadores, ha decidido premiar a aquellos trabajadores que no fuman con más vacaciones.

La empresa se llama ‘KCJ Training and Employment Solutions’ y está ubicada en el suroeste de Inglaterra. Su director, Don Bryden, ha explicado a The Sun que "los fumadores salen cuatro, cinco o hasta diez veces al día a fumar, mientras los demás empleados siguen atendiendo al teléfono, escribiendo o simplemente haciendo su trabajo, por lo que pensé que deberían ser recompensados".

Bryden recordó que había visto alguna iniciativa al respecto en Internet y comenzó a pensar cómo hacerlo: "El año pasado vi algo en las redes sociales que sugería que los trabajadores que no fuman deberían tener cuatro días libres adicionales". Así que decidió ponerlo en marcha, tanto para los no fumadores como para aquellos que dejaran el tabaco.

Esta empresa de logística puso en marcha un programa por el que los no fumadores tendrían cuatro días más de vacaciones al año y algunos trabajadores que sí fumaban quisieron sumarse a esa iniciativa: "Curiosamente, cuando hice el anuncio, algunos de los trabajadores dijeron que ya no iban a fumar, pero ya no funciona así. Si pueden dejar de fumar durante 12 meses, les daré los cuatro días adicionales".

Krzystof Krzywozeka, un extrabajador de KCJ, explica que "Don lo mencionó hace unas semanas, pero pensé que solo lo estaba sugiriendo y que no pasaría nada. Pero es una idea increíble".

Don Bryden quiere que sus trabajadores no sean solo un número y, por eso, quiere hacer algo importante con ellos: "He trabajado para empresas públicas y privadas durante 20 años y, muchas veces, uno se acostumbra y, simplemente, se convierte en un número. Estoy tratando de devolverle algo al personal, de dar un pequeño incentivo para alentarlos".