​Tejedor, vicepresidente de Unionistas: “No nos planteamos otra cosa que no sea jugar el partido en Salamanca, pero no depende de nosotros”

Javier Tejedor ha comparecido en rueda de prensa junto a los nuevos fichajes de Unionistas. El vicepresidente ha sido preguntado, principalmente, por el encuentro de Copa del Rey, en el que el club charro podría medirse a un rival Champions.

La idea del club es jugar en Las Pistas, tal y como ha reafirmado Teje, aunque no depende de Unionistas. El directivo ha explicado que el mayor problema que hay es la iluminación, y que desde este martes se comenzará a trabajar con el Ayuntamiento para solucionarlo. Además, cuenta que no se ha descartado el Helmántico porque, directamente, no se ha valorado la opción.

Historia. “El sorteo de mañana lo veo con mucho ilusión, como todos los aficionados y como la ciudad, porque es algo histórico para la ciudad.”

Sorteo. “Vamos a vivir todos juntos el sorteo, en familia. Que sea un momento especial pero después nos centraremos en el Barakaldo, porque nos jugamos la vida. Es mucho más importante que cualquier otra cosa.”

Partido en Las Pistas. “No nos planteamos otra cosa que no sea jugar el partido en Salamanca. Somos un club de y para Salamanca, y tenemos que jugar el partido más importante en Salamanca y en Las Pistas, porque son nuestro campo.”

¿Se jugará en Salamanca? “Eso no debería variar por el rival, aunque habrá que intentar subsanar ciertas cosas de la instalación. Pero el Ayuntamiento está con nosotros y quiere ayudar, así que todos tenemos que trabajar mucho para que el partido se juegue en Salamanca, pero es nuestra idea. Aunque no puedo asegurar que eso sea así porque no depende de nosotros.”

Televisión. “Tenemos que ver qué comprobaciones hace la Federación y la televisión. La iluminación es algo subsanable, no creo que por iluminación no podamos jugar contra un rival.”

Rival Champions. “Si viene uno de esos cuatro, todos tendríamos que poner más para que el partido se jugase en Salamanca. Si nos toca un rival Champions, más razón de peso para que los salmantinos disfruten del partido.”

Ayuda del Ayuntamiento. “Ha habido conversaciones informales con el alcalde, que ha estado ayer en Las Pistas, y el Ayuntamiento está muy por la labor de hacer lo que tengamos que hacer. Mañana o pasado nos reuniremos para empezar a trabajar.”

Grada supletoria. “Creo que es planteable y posible. Mi sentido común me dice que si todos ponemos de nuestra parte y el partido requiere un mayor número de espectadores, es posible.”

Helmántico. “No nos lo hemos planteado. No es que esté descartado, porque para descartarlo antes tienes que valorarlo. Es una instalación privada de un club que ha roto relaciones con nosotros. No se me pasa por la cabeza, es la casa de otro.”

Asamblea en el caso de que haya la opción. “No lo sé. Puedo plantear un millón de escenario posible. Pero no he hablado con mis compañeros de la directiva, y no puedo hablar por todos. No lo hemos planteado porque no lo hemos valorado.”

Iluminación. “El mayor problema, ahora mismo, es la iluminación. Pero ya hemos jugado contra el Deportivo. Es un partido de fútbol y en la instalación hemos entrado casi 4.000 personas. No es esa la diferencia. La realidad es que viene la televisión y que el partido se va a jugar de noche y hace falta iluminación. Creo que es el inconveniente más grande que tenemos. Si subsanamos eso, creo que el resto de condicionantes cumplimos.”

Tras él, Jabi Luaces apuntó que él ya tiene la experiencia previa de un Portugalete-Getafe de Copa del Rey que se jugó en el campo del conjunto vasco, donde se instalaron gradas supletorias y focos de luces.

Además, señaló que el partido se debería jugar en Salamanca ya que la ciudad se merece vivir ese ambiente, y puso el ejemplo del Athetic Club, segundo equipo con más Copas del Rey, que cree que desplazaría a unas 3.000 personas. “Y además, Garitano (entrenador del Athletic) todavía no me ha ganado”, añadió entre risas.