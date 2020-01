​Jabi Luaces: “No voy a ocultar que hemos traído un portero top; probablemente Mario Fernández sea titular contra el Barakaldo”

Jabi Luaces no quiere ni hablar del sorteo de Copa. Solo piensa en el Barakaldo, ya que de ganar, el equipo saldrá del descenso, algo “muy importante” en lo anímico. Además del cansancio, el equipo llegará con alguna baja por lesión como la de Portilla, a la que habrá que sumar la de Góngora por lesión.

El técnico vasco ha confirmado, además, que Mario Fernández será, con casi total probabilidad, el meta titular en el partido del miércoles, ya que es “un portero top” que ha venido para jugar.

Partido vital. “El de Barakaldo es un partido muy importantes. Queremos estar muy metidos en el partido. La Copa está siendo muy bonita, pero verdaderamente, la vida nos va en la liga y en seguir la progresión para salir del descenso.”

Salir del descenso. “En lo anímico, es importante. Dijimos que iba a ser duro, que iba a llevar tiempo, y se está acercando el momento igual más rápido de lo que creíamos. Pero sería importante en lo anímico, aunque tenemos que seguir remando a tope, porque la gente sigue con puntuación cercana y quedan muchas jornadas.”

Igualdad en la zona baja. “Cuanto más entren en la guerra, mejor. Cuantos más estemos metidos en la disputa, mucho mejor, porque cuantos más hay más fácil es salir, por pura estadística. La mitad de la tabla está ahí mismo.”

Físico. “La plantilla está castigada. Hemos hecho una sesión de recuperación y ha habido cuatro o cinco jugadores que han trabajado más fuerte pero tampoco mucho. El partido (del Depor) ha sido duro y muy largo. Si estábamos nosotros (cuerpo técnico) cansado, los jugadores…”

Bajas. “La última vez rotamos. Hicimos unas sesiones de descargas y no nos ha ido mal. Espero que para el miércoles sí que estemos bien. Hay algunos jugadores, como Portilla, que tienen una sobrecarga y estamos a la espera de pruebas. Vamos a tener bajas seguro. Portilla, lesionado; Góngora, sancionado; y alguno con molestias, aunque creemos que los demás llegarán.”

Ribelles. “Había el runrún. Perdemos un jugador que ha sido importante, de calidad. Enero es enero, nosotros incorporamos a gente y otros equipos también. Qué le vamos a hacer. El equipo está por encima de todo, y hay que sacar esto para adelante.”

Reemplazo. “Me gustaría un jugador de su nivel o superior. Pero el mercado está complicado, y vamos a tener paciencia. Nosotros podemos elegir pero no tenemos el potencial de elección que hay que tener.”

Mario Fernández. “Probablemente será titular. Hemos traído un portero y si entrena bien y está en condiciones… Además, Brais ha acabado el partido con un golpe en la rodilla. Está Javi también, y agradecer al chaval lo profesional que está siendo, porque está siendo muy duro para él no jugar.”

Portero titular. “Nos quedan dos entrenamientos. Y el que mejor esté jugará. Pero no voy a ocultar que hemos traído un portero top y que va a disputarle la portería a los otros dos. Tiene que jugar pensando en que nos tiene que dar un plus.”

Sorteo de Copa. “No voy a hablar de lo de mañana. Toque lo que toque, vamos a estar todos emocionados. La ciudad, el club, los chavales, yo… Los chavales están supercentrados, y tenemos un vestuario muy inteligente y comprometido. Nos quedan 19 partidos para salir del atolladero. El resto, es un premio.”

Distracción de la Copa. “Ganamos al Atlético Baleares y luego fuimos a Izarra y ganamos 2-6. Nosotros nos tenemos que abstraer. Ya disfrutaremos el día previo y el día de partido. Porque el club, los jugadores, la ciudad y el cuerpo técnico nos jugamos muchísimo. Hemos venido a trabajar para que el club siga en Segunda B. Lo otro, es un premio enorme. Y todos sabemos que eliminar a un Primera, aunque el míster sea de Bilbao, es muy complicado.”

Barakaldo. “Se pueden alejar de la quema o pueden caer de lleno. Ellos van a preparar el partido a conciencia y están hipercentrados en nosotros. Y yo hoy no he pensado en absoluto lo que nos puede tocar mañana, he estado delante del ordenador estudiando al Barakaldo.”