Sale a la luz la desorbitada cifra que Telecinco ofreció a Cristina Cifuentes para ser concursante de 'Supervivientes'

Cristina Cifuentes en Supervivientes 2020, esa era uno de los deseos de los espectadores. La que fuera presidenta de Comunidad de Madrid prometía ser el fichaje estrella del reality de Telecinco, pero finalmente no fue así, como ella misma confirmó a través de Twitter.

Sin embargo, las negociaciones sí se llevaron a cabo, y ella misma agradeció el interés que pusieron tanto la cadena como la productora, BulldogTV. Pero, obviamente, hubo algo más que interés.

La expolítica del PP habría firmado un precontrato antes de Navidad por valor de dos millones de euros. En este acuerdo se incluiría no solo su estancia en Honduras, sino también varias colaboraciones como tertuliana en programas serios de Telecinco y Cuatro y la posibilidad de tener su propio formato de entrevistas.

"Esa cantidad es desorbitada. Sí le ofrecieron ir a Supervivientes por 30.000 euros semanales", apuntaron en su entorno. "Cuando se ha sabido que no aceptaba pero han visto la gran expectación que se ha generado, le han subido el caché a 45.000", añadieron. Aunque es una cifra elevada, lo cierto es que se queda lejos de la cantidad que ganó Isabel Pantoja por cada semana en el concurso: 80.000 euros.

"A día de hoy, al 98% está segura de que no irá", añadieron las fuentes. Y así lo corroboró en Sábado Deluxe, donde aseguró que no iría. "He decidido no ir porque yo ya soy una superviviente y además demostrada. Yo he estado ya tres veces al borde de la muerte", contó Cristina Cifuentes.