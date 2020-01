Estaba curioseando por Google Maps cuando encontró a su abuelo fallecido sentado en el porche de su casa

Google Maps es una herramienta que puede sernos muy útil para saber llegar a numerosos lugares, pero también para encontrar a personas que ya no están con nosotros.

Éste has ido el caso de Yajaira que encontró a su abuelo fallecido gracias a Google Maps y decidió contarlo en Twitter.

"Mi abuelo falleció hace unos años. No pudimos decirle adiós. Ayer descubrimos que Google Maps atravesó su granja y se ve que está mi abuelo, sentado allí", escribió en su cuenta personal.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. 😭 pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ