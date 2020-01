​El equipo de Comunicación del Ayuntamiento de Salamanca impide a SALAMANCA24HORAS preguntar al alcalde sobre dónde se jugará el Unionistas - Real Madrid

Instantes después de finalizar el sorteo de la Copa de la Reina, celebrado en el Salón de Recepciones del Consistorio, se conoció que el club blanco sería el rival del equipo charro en Copa. Sin embargo, cuando el periodista de este medio se dirigió a García Carbayo para preguntarle, dos miembros del equipo de Comunicación se interpusieron asegurando que no iba a hacer ninguna declaración

Pasaban unos minutos de las 13 horas de la tarde cuando saltaba la noticia. Unionistas se enfrentaría en Copa del Rey al Real Madrid, siendo el tema informativo del momento. Quedaba entonces la duda de si el Ayuntamiento de Salamanca habilitaría Las Pistas del Helmántico, instalación municipal donde juega Unionistas, con iluminación y gradas supletorias y que así el campo reúna las condiciones para que se dispute el partido.

El periodista de SALAMANCA24HORAS presente en el sorteo de la Copa de la Reina se dirigió entonces al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, para preguntarle si el Ayuntamiento trabajaría con el club para habilitar Las Pistas. Sin embargo, hasta dos miembros del equipo de Comunicación del Consistorio le impidieron preguntar al primer edil, interponiéndose en su camino como si de guardaespaldas se tratasen.

Al preguntarles a estos si no se les podía hacer una pregunta al alcalde, ambos miembros reiteraron su negativa asegurando que el alcalde no iba a hacer ninguna declaración, insistiendo en que no se le realizase a García Carbayo “ni una pregunta”. Sin embargo, minutos después se publicaban declaraciones en otro medio de comunicación donde sí hablaba sobre dónde se jugaría el encuentro.

SALAMANCA24HORAS muestra su disconformidad con este movimiento del equipo de Comunicación del Ayuntamiento de Salamanca para impedir que este medio pueda informar a sus lectores y primen las exclusivas de otros medios de comunicación, como hacen de manera habitual.