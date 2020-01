Santolino abandona el Dakar tras una desafortunada lesión

Lorenzo Santolino (Sherco) se ha retirado este martes del rally Dakar 2020 por culpa de una desafortunada lesión y sin siquiera haberse caído, una regularidad que había extendido a toda su participación en la carrera, donde había hecho gala de una gran regularidad que le mantenía entre los quince primeros.

Según confirmaba el Dakar ha tenido que ser evacuado de la especial tras 350 kilómetros debido a fuertes dolores al realizar movimientos con su brazo. Según ha explicado el propio piloto, podría ser una fractura de cúbito y radio al hacer una fuerte compresión en la tarea de pilotar y sujetar la moto. El percance ha surgido en marcha y Santolino ni siquiera se ha caído. Hasta ese punto de carrera marchaba en el puesto 14 de la general y lo tenía a favor para conservar su posición y seguir en la pelea por entrar entre los quince primeros.

Este martes se retomaba la carrera con la novena etapa tras la suspensión de la octava en señal de duelo por el fallecimiento de Paulo Gonçalves (Hero) en la séptima etapa, tras la jornada de descanso. La jornada era larguísima, como se ha convertido en costumbre en esta segunda semana de Dakar, con 410 kilómetros de especial y 476 de enlace.

“Bueno, se ha acabado el Dakar para mí. Por suerte no me he caído ni nada. Ha sido una compresión fuerte y sin caerme ni nada he notado dolor y he tenido que parar. Para la gente que estaba preocupada, que sepáis que estoy bien y ya os informaré. Debe haber sido una rotura de cúbito o radio”, ha dicho.

En cuanto a la etapa, Pablo Quintanilla ha hecho su mejor jornada desde la salida y se ha adjudicado la victoria, con cerca de dos minutos de ventaja sobre Toby Price y casi la misma renta sobre Joan Barreda (Honda), que es la mejor baza española y que está haciendo un Dakar de menos a más. En la general, Brabec sigue líder con una sólida ventaja sobre Quintanilla de 20 minutos, con Price a 26 y Barreda cuarto a algo más de 28 minutos.

Este miércoles la carrera afronta la décima etapa, que es de tipo maratón, es decir, con limitación de asistencias y cambios mecánicos, 534 kilómetros de especial y 74 de enlace.

CLASIFICACIÓN. ETAPA 9

1. P. Quintanilla (Husqvarna) 3 h 30.33

2. T. Price (KTM) a 1.54

3. J. Barreda (Honda) a 2.42

. L. Santolino (Sherco) abandono

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. R. Brabec (Honda) 31h 59.29

2. P. Quintanilla (Husqvarna) a 20.53

3. T. Price (KTM) a 26.42

4. J. Barreda (Honda) a 28.16





