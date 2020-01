Se rompe uno de sus testículos en una caída mientras entrenaba

El ciclista australiano Chris Hamilton (Team Sunweb) se perderá el inicio de temporada en el Tour Down Under

Cualquier lesión es incómoda, más allá de su gravedad, pero la del Chris Hamilton supera todo tipo de calificativos. El joven australiano se rompió un testículo en un entrenamiento, arrastraba dolores en esa zona tan delicada durante varios días y los médicos le diagnosticaron esa rotura.

Se perdió el campeonato nacional de su país y tampoco estará en el arranque oficial de la temporada ciclista en el Tour Down Under, corriendo en su propio país. Esta incómoda lesión testicular le mantendrá apartado varias semanas no solo de la competición sino también de la posibilidad de entrenar, ya que para un ciclista esta zona no sólo es delicada, sino fundamental para apoyarse en el sillín y pedalear durante horas.

Tanto es así que los fabricantes de sillines de bicicletas y también textiles (para los pantalones llamados culotes) llevan muchos años desarrollando y diseñando modelos que ayuden a esta zona prostática precisamente para evitar dolencias y lesiones que puedan aparecer en el suelo pélvico o directamente, en la zona genital.

Chris Hamilton decidió tomarse esta lesión con humor, más allá de chascarillos y otros comentarios que pudiera derivar el hecho de haberse roto un testículo. Por eso dijo en su propia cuenta de Instagram que sí, que es en esa zona y que duele mucho. Va a ser operado y promete volver a la carga muy pronto.

Además, es un ciclista con proyección ya que a sus 24 años fue 34º clasificado en la general del Giro de Italia, siendo el noveno en la clasificación de mejor joven y repasando sus estadísticas los últimos años, tiene una buena consideración al más alto nivel en el World Tour.