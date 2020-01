María Pombo pasa por quirófano

Por ahora, la madrileña no ha confirmado ni desmentido la noticia

La popular ‘influencer’ María Pombo ha pasado por quirófano este miércoles, 15 de enero, así lo ha anunciado en exclusiva la revista ‘¡Hola!’. Por ahora, se desconocen las razones por las que podría haberse sometido a esta operación.

Cabe recordar que la madrileña ya se sometió a una intervención para mejorar su nariz debido a que se la había roto hasta en dos ocasiones y esto causo problemas respiratorios.

“Para los que me preguntáis y sois seguidores nuevos… Me rompí la nariz de pequeña dos veces. Una en unos choques de choque y la otra en la piscina. Me pusieron la férula mal y bastante torcida”, explicó María recientemente.

María acaba de volver de unas vacaciones en la nieve junto a su marido Pablo Castellano, su hermana Marta y unos amigos. Se desconoce si se podría haber lesionado esquiando.