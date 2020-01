Un matrimonio nudista engaña a 'First dates crucero': se hacen pasar por solteros

"Estoy contigo como si llevásemos un montón de tiempo juntos" es la frase que le dedicó Jero, de 67 años de edad a Adriana, también de 67, en 'First Dates Crucero' al poco de supuestamente conocerse. Pues bien, resulta que esa afirmación era literal porque estos supuestos participantes solteros, que destacaron en el estreno del pasado lunes por practicar nudismo, llevan años casados y han engañado al programa de Cuatro para participar en esta versión a bordo de un barco y llevarse un viaje gratis.

Tras fingir un flechazo y asegurar que se habían enamorado el uno del otro, La vanguardia ha descubierto que en verdad llevan años casados, tal y como han desvelado varios vecinos de Tazacorte, isla de La Palma en Santa Cruz de Tenerife, que conoce al matrimonio. "Aquí todo el mundo estaba flipando, los grupos de Whatsapp echaban humo cuando los vimos aparecer en televisión" es la declaración de una mujer que prefiere no desvelar su identidad pero que asegura incluso haber estado en la boda de Adriana y Jero.

La unión por lo civil de los 'solteros' del aclamado espacio de citas se celebró en la que era conocida como playa de El Volcán, en la citada isla, siendo oficiada por Carmen Acosta, la alcaldesa de la localidad costera. Otros testimonios abalan esta estafa por parte de Jero y Adriana.

Desde la productora, WarnerBros TV España, a través de su cuenta oficial en Twitter, ha confirmado la estafa, pero lejos de enfadarse se lo han tomado con humor: "Después de más de 5.200 citas… ¡una pareja nos la ha colado! Rezumaban amor pero resulta que venía de lejos. Troleo en toda regla. Embusteros del mundo, no nos estropeéis un programa tan bonito, que os vigilamos. Seguiremos creyendo en los solteros de FD y… ¡en el amor!".

Antes de verse 'por primera vez', Jero contó a Carlos Sobera la siguiente historia: "Yo la conocí de vista en la isla de La Palma, en un pueblecito donde yo estoy yendo ahora y me quiero instalar. Me he tropezado varias veces con ella en la playa nudista, pero no he tenido una conversación". El programa de Mediaset España decidió entonces cumplir la ilusión de su participante y llevarle a Adriana.

Antes de encontrarse en la cena, Sobera también habló con Adriana. El presentador le pregunta si cree quién es el admirador secreto que ha podido hablar de ella para que esté en ese lugar, pero ella asegura que "está en blanco". Su encuentro fue efusivo por ambas partes, pero no dejaron de actuar en ningún momento: "No sé cómo se llama, ¿Jerónimo, no?", decía ella, asegurando que le suena de vista y que era una sorpresa muy agradable. Y como no podía ser de otra forma, hubo un flechazo entre ellos.

Tras la cena, fueron invitados al 'camarote del amor' donde se dieron sus 'primeros besos', llegando a bañarse en el jacuzzi tal y como Dios les trajo al mundo. Tras mostrar su complicidad frente a las cámaras de Cuatro, Jero aseguró que estaba enamorado de Adriana y que quería compartir el resto de su vida con ella. Aprovechando al máximo el viaje gratis que se estaban pegando, se intuye que llegaron a practicar sexo debajo de las sábanas como si fueran dos concursantes de 'Gran Hermano'.

Al día siguiente, Jeró, en presencia de Lidia Torrent, una de las colaboradoras de 'First Dates', se puso a llorar de la emoción al conquistar en el show de televisión a la mujer de su vida: "Es de locos, pero yo estoy feliz". Al final del programa se observa cómo hacen turismo por Génova, mostrando al espectadores cómo es su vida tras pasar por el crucero: "La vida de Jero y Adriana cambió en este viaje, y ahora ya no pueden estar separados, ni un solo momento", son las palabras que escribió el show de entretenimiento junto a varias fotos de la pareja junta.

Para poner punto y final a esta historia, Adriana y Jero mandaron el siguiente mensaje con alguna que otra risa de por medio: "Hola. Estamos aquí los dos en nuestra isla bonita, en nuestro pueblo. Un día precioso, de verano total. Estamos disfrutando el día a día y el minuto a minuto sin separarnos. Siempre pegaditos. Gracias 'First Dates Cruceros".