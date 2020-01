La muñeca infantil con ropa de mujer y genitales masculinos desata el debate

Una muñeca infantil 'transgénero' se ha hecho viral después de ser vista a la venta en una tienda de juguetes en Rusia y ha provocado un intenso debate en las redes sociales, según informa el diario digital 20minutos.

La muñeca, vestida con ropa de mujer pero con genitales masculinos, fue vista en la tienda Planeta Igrushek (Planet Of Toys) en la ciudad siberiana de Novosibirsk (Rusia).

Las fotos de la muñeca fueron compartidas por las redes sociales, donde las opiniones, mayoritariamente en contra, no tardaron en llegar. Algunas, muy duras.

Un usuario preguntó: "¿Está bien producir juguetes como ese para niños?".

"Todo lo que tienen que hacer es comprar un kit de herramientas médicas y que el niño aprenda a amputar", contestó otro.

Holy Cock!



