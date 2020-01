Una pelea de katanas: eso es lo que pide un hombre al juez para resolver la custodia de sus hijos con su exmujer

David Ostrom, un hombre de 40 años de la ciudad de Lowa (Kansas, Estados Unidos), aseguró que su exmujer, Bridgette Ostrom, de 38 años, y su abogado, Matthew Hudson, ya lo han "destruido legalmente". Por ello, quiere "darles la oportunidad de encontrarse con él en el cambo de batalla", donde separará "sus almas de sus cuerpos", informa el diario digital 20minutos.

Se podría decir que este hombre retó a un duelo a su expareja y a su representante legal y pidió permiso al juez para resolver la custodia de sus hijos con una pelea de katanas. Por ello, solicitó un receso de tres meses para poder conseguir las espadas.

Según informó el Carroll's Paper y recogió el New York Post, David Ostrom cogió la idea del caso de Richard Luthmann en Nueva York, un abogado que quiso resolver la disputa judicial con un combate contra el otro abogado y sus clientes.

"Hasta el día de hoy, el juicio por combate nunca ha sido explícitamente prohibido o restringido como un derecho en estos Estados Unidos", argumentó el hombre en los registros de la corte añadiendo que la última vez que se dio fue en 1818 en la Corte Británica.

Ostrom le dijo al diario local Des Moines Register que ofrecía a su exmujer la posibilidad de elegir a su abogado como su "campeón" para que la sustituya en el combate. "Creo que ya he conocido la absurdidad del señor Hudson con mi propia absurdidad", declaró al periódico. "Si el señor Hudson está dispuesto, me reuniré con él. Pero no creo que tenga las agallas para hacerlo".

Por su parte, el abogado calificó la respuesta como "absurda" y pidió al tribunal que no permitiera que se hiciera esto. Según dijo Hudson en los informes, los "resultados potencialmente mortales" de un combate "pesan más" que los asuntos de su lucha legal, que está centrada en la custodia de sus hijos, el régimen de visitas y el pago de impuestos de la propiedad.

"Solo porque la Constitución de los Estados Unidos, y la de Iowa en concreto, no prohíben luchar a muerte contra otra persona con una katana, sí prohíbe que un tribunal ordene tal cosa", añadió el abogado de la mujer. También solicitó que suspendiera el derecho de visita a sus hijos y se le sometiera a una evaluación psicológica.

"Hasta que no se sigan los pasos procesales adecuados para iniciar un procedimiento judicial, este tribunal no tomará ninguna otra acción con respecto a cualquier moción, objeción o petición presentada por cualquiera de las partes en este momento", dictaminó el juez Craig Dreismeier, a quien la petición de David Ostrom no le hizo gracia.