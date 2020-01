​Un autobús gratuito que recoja a los trabajadores del hospital que vivan en el alfoz, una de las propuestas de CCOO para reducir la contaminación

CCOO ha presentado este viernes sus conclusiones de todas las visitas a los hospitales de Castilla y León en materia de gestión de residuos. Un balance positivo, según el sindicato, pero por la implicación y la concienciación de los trabajadores que demandan mayor información y lugares donde poder separar los residuos que no conllevan un peligro importante para el medio ambiente como tiritas, yesos, vendas… La cara negativa, según han declarado en rueda de prensa en la sede de CCOO en Salamanca el secretario de medio ambiente de CCOO, José Fernando Luengo, la protagoniza la falta de información y la necesidad de crear la figura del Delegado de Medioambiente, así como un comité.

“Los hospitales son pequeñas ciudades y generan tantos residuos como estas”, apuntan desde la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios y la Secretaría de Medioambiente de CCOO, encargados de trabajar de forma conjunta para ‘ecologizar’ los centros de trabajo y en concreto los hospitales de Castilla y León.

“Existe un plan interno de gestión de residuos, pero con carencias, porque no delimitan responsabilidades y hay escasas campañas de formación que no se actualizan” apunta Miguel García, técnico medio ambiental y de salud laboral. “Los residuos peligrosos se gestionan bastante bien. El problema nos lo hemos encontrado en los no peligrosos porque no se separa, por ejemplo, el papel y el plástico”, continúa.

Aseguran que existe una necesidad de establecer canales de información para que los trabajadores puedan mostrar sus propuestas y, además, crear la figura del Delegado de Medioambiente y un comité para debatir cuestiones sostenibles; algo que ya han hecho llegar a la Consejería de sanidad de la Junta.

Por su parte, Feliciano Hernández, Delegado de Prevención Laboral de CCOO, junto a María Ángeles Salinero, coordinadora de Sanidad de CCOO, aseguran que es necesario inculcar y crear un modelo de transportes sostenibles; algo que aún no está desgranado pero otorgan algunas propuestas como que “Un autobús gratuito que recoja a los trabajadores del hospital que vivan en el alfoz, algo que ya se hace en ciudades como Toledo”, apuntan, además de promover el uso de la bicicleta.

Por último, aseguran que se necesita un plan estratégico de medio ambiente para reducir la huella ecológica de la actividad sanitaria, incluyendo acciones en ahorro energético, movilidad sostenible, contratación y compras ecológicas, prevención y gestión de residuos.