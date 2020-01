​El eterno retraso del Ayuntamiento con la Casa de las Asociaciones: de inaugurarse “en primavera” de 2019 a no tener fecha de estreno

“La nueva Casa de las Asociaciones abrirá en primavera para mejorar la atención a los ciudadanos con un edificio más moderno y accesible”. Así de claro era el titular del Ayuntamiento de Salamanca en la nota de prensa que enviaba a los medios de comunicación tras la visita del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, a este espacio municipal el pasado 5 de febrero de 2019.

En esa misma visita, donde se anunciaba un incremento del presupuesto del Consistorio para dichas asociaciones -aunque no se concretaba la cantidad-, se aseguraba que las obras se encontraban “en un estado avanzado” y se esperaba que finalizasen “a lo largo del próximo mes”.

No fue a lo largo ni del mes de febrero ni de marzo, sino en mayo cuando terminaban esas obras, tal y como anunciaba el Consistorio a los medios de comunicación en otra nota de prensa el 18 de mayo de 2019. En dicho comunicado, además, se especificaba dentro que la reforma no estaba finalizada del todo puesto que “en los próximos días se terminarán de ejecutar algunos remates en el interior (alicatados y pintura) y en la fachada principal, y se concederán las licencias municipales necesarias para su ocupación”.

Una ocupación que comenzaría en el mes de julio, según lo esperado, ya que en esa misma nota de prensa se recogía que “la previsión del Ayuntamiento es que el traslado de las asociaciones pueda realizarse a lo largo del verano, en el periodo en el que disminuye su actividad, para que el centro esté a pleno rendimiento al comienzo del curso, tras las vacaciones”.

De hecho, tal y como ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS con muchas de esas asociaciones, recibieron la notificación por parte de fuentes municipales para que “embalásemos y recogiésemos nuestras cosas, que en septiembre ya íbamos a empezar en el antiguo colegio Giner de los Ríos”.

Sin embargo, y aunque muchas sí que comenzaron a prepararse para dejar su sede de la calle La Bañeza para trasladarse a la Casa de las Asociaciones, fueron pasando las semanas y no tenían noticia alguna. “Claro, nosotros tenemos que comenzar las actividades en septiembre, y como no sabíamos nada, pues supusimos que íbamos a tener que seguir ahí”, comentan.

Y es normal que no supiesen nada, ya que aunque las obras sí hubieran finalizado -al parecer-, faltaba que la Casa de las Asociaciones se equipase con mobiliario y equipamiento, imprescindible para que las distintas entidades pudiesen desarrollar sus funciones de la manera correcta.

La licitación de ese suministro se anunciaba el 16 de julio. Nuevamente, en la nota de prensa publicada por el Consistorio se incluía que “la previsión del Ayuntamiento es que durante los próximos meses pueda realizarse el traslado de las sedes de las asociaciones a este nuevo emplazamiento”. Pero, como antes se explicaba, aunque a las diferentes entidades le comunicaron exactamente lo mismo, las novedades no terminaban de llegar. Hasta bien entrado el año, cuando se les aseguró que sería con el cambio de año cuando, finalmente, podrían mudarse a la calle Gran Capitán.

Pero, una vez más, eso no fue así. Llegado el mes de enero, muchas de las asociaciones que deberían haberse trasladado siguen sin saber nada al respecto, y creen que no será, como pronto y en el mejor de los casos, hasta febrero, cuando puedan trasladarse.

Algo en lo que no les falta razón, ya que la licitación del suministro de mobiliario ha tardado en adjudicarse varios meses. Si el 3 de julio era cuando se registraba el anuncio previo en la Plataforma de Contratación, el 26 del mismo mes se rectificaba el anuncio de licitación y el pliego; y no era hasta el 25 de noviembre -aunque no se registraba en la Plataforma de Contratación hasta el 5 de diciembre- cuando se adjudicaba y formalizaba el contrato con la empresa que más puntuación obtenía en el concurso -de un total de cuatro que se presentaron-.

Esta empresa, que se convertía en la encargada de ‘amueblar’ la Casa de las Asociaciones casi cinco meses después de que se anunciase, es Becedas Equipamientos Industriales S.L., que tenía un plazo de 45 días para suministrar el mobiliario, que según el contrato deben ser mesas, armarios, escritorios, librerías, muebles de oficinas y estanterías de oficinas.

En el caso de que fueran 45 días desde el 25 de noviembre, ese plazo finalizó el pasado 9 de enero; si ese plazo de ejecución empezase a contar el 5 de diciembre, el mismo terminaría este domingo, 19 de enero.

Sea como fuere, parece misión imposible que la Casa de las Asociaciones comience a funcionar durante este mes de enero y, si nada lo remedia, será en febrero cuando, si se las entidades se trasladasen con total celeridad y el Ayuntamiento lo permitiese, cuando comenzarán a desarrollar su actividad. Siempre y cuando, eso sí, no haya ningún otro imprevisto.