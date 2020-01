Esta isla paradisíaca ofrece comida y alojamiento a dos personas que se hagan cargo de una cafetería

Una oferta de empleo de la isla Gran Blasket en Irlanda ha recibido ya más de 500 solicitudes. Lo único que piden es a dos personas dispuestas a desplazarse a vivir a la isla para administrar el alojamiento y una cafetería. El periodo que piden es de abril a octubre de 2020, según informa el diario digital 20minutos.

La persona que colgó esta oferta en el twitter de la isla, Billy O'Connor, se ha visto sorprendido por la cantidad de solicitudes recibida. O'Connor es el nieto del difunto Peter Callery, un abogado cuya empresa llegó a ser la propietaria de toda la isla. O'Connor se dedica a realizar viajes por la isla en uno de sus botes, y ha construido tres casa, incluyendo la antigua residencia de la escritora británica Peig Sayers.

El año pasado ya ofertaron este mismo empleo, que demostró ser un gran éxito a la hora de potenciar la reapertura de la cafetería. La publicidad que ha recibido en las redes sociales han servido como promoción de esta casi desconocida isla situada a cinco kilómetros de Dingle, en el condado de Kerry.

"Muchas irlandeses nos han contactado para mudarse a isla", declaró O'Connor, a lo que añade que "algunos de ellos incluso llaman desde Australia." La isla actualmente es un lugar poco habitado, sin WiFi, electricidad o agua caliente, por lo que es una oportunidad para llevar una vida tranquila.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH