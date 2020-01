El equipo de gobierno de Villares reprocha al PP que muchas contrataciones "no se hayan realizado conforme a la legalidad"

Insiste en incrementar la transparencia, "aunque es probable que el Partido Popular no lo entienda porque borró todos los correos electrónicos"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villares de la Reina ha presentado en el pleno de enero un plan de trabajo para los próximos dos años centrado en la realización de 20 licitaciones de servicios y suministros de los que carece el Consistorio "por no haber sido realizados por el anterior gobierno municipal del Partido Popular", explica en un comunicado.

La necesidad de adaptar el funcionamiento del Ayuntamiento a la normativa legal en materia de contrataciones, tanto de suministros como de servicios esenciales, ha obligado al equipo de gobierno a presentar un ambicioso plan centrado en el cumplimiento de la legalidad vigente.

De esta forma, aspectos como el servicio de comidas, guardería municipal, diversos mantenimientos tales como los sistemas informáticos, el alumbrado público, los semáforos, los edificios municipales o los vehículos, los contratos de control de plagas, la calidad del agua, el suministro de combustible o de electricidad deben adaptarse a lo establecido en la legislación para su contratación por parte de las administraciones públicas. "Otros servicios que tampoco están correctamente contratados son los de seguros, telefonía, servicios postales o las actividades dependientes de concejalías como la de Mayores, Juventud y Cultura".

Para el portavoz municipal, “es necesario y obligatorio cumplir la legislación porque ofrece garantías a los ciudadanos y evita contrataciones dudosas; ofrece transparencia”. Además, ha reprochado al PP "que muchas de estas contrataciones no se hayan realizado hasta la fecha conforme a la legalidad. Ha insistido en la necesidad de incrementar la transparencia, aunque es probable que el Partido Popular no lo entienda porque borró todos los correos electrónicos y canceló la principal cuenta de correo electrónico del Ayuntamiento 24 horas antes del pleno de toma de posesión de la nueva Corporación”.

Por otra parte, el portavoz municipal ha demostrado la incongruencia del PP al votar en contra de los presupuestos del año 2020 con la excusa de que no se había bajado el IBI, acción que no podía acometerse al no estar reflejada en el plan normativo aprobado por el propio PP para 2019, cuando se debe dar el visto bueno a este tipo de normativa.

"Sin la inclusión de la medida de bajar el IBI en el plan normativo de 2019 es imposible aplicar una reducción en 2020. A lo que se suma, que el PP ha aprobado el plan normativo para el año 2020, que se aplicará en 2021, en el que no se incluye una bajada en el IBI (que no superaría el 0,06 por ciento). El Partido Popular había abogado por esta reducción en el pleno de noviembre, pero en el pleno de enero votó a favor del plan normativo sin la reducción del IBI.

En el pleno también se ha informado de otros aspectos como la instalación de un CityPack en el Centro de Ocio y Deporte, o los pasos dados para la tramitación de la parada del autobús en la zona de la residencia de mayores La Saleta, cada vez más cercana.