El PSOE pide explicaciones "inmediatas" al PP para conocer si las licencias de Las Pistas están vigentes

El PSOE ha emitido un comunicado tras conocerse los problemas en las licencias en Las Pistas del estadio Helmántico. Esta situación ha salido a la luz debido al duelo copero que enfrentará a Unionistas y Real Madrid.

COMUNICADO DEL PSOE DE SALAMANCA

"Tras haberse conocido en el día de ayer la imposibilidad de ampliar el aforo de las Pistas de El Helmántico para la celebración el próximo miércoles de un partido de fútbol por, supuestamente, carecer desde 2002 de licencias preceptivas, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Salamanca hace públicas las siguientes consideraciones:



1.- El cumplimiento de la legalidad es la base de nuestro Estado de Derecho y las administraciones públicas deben ser garantes del mismo. Por ello, muestra su total respaldo a las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villares de la Reina para que se garantice el respeto escrupuloso de la normativa vigente.

2.- El equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de Salamanca debe dar explicaciones inmediatas sobre la situación de las Pistas de El Helmántico en lo relativo al cumplimiento de la legalidad en materia de las diferentes licencias que son preceptivas. Si estas explicaciones no se producen, o las mismas no clarifican la situación creada, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Salamanca adoptará cuantas decisiones considere necesarias para que la ciudadanía salmantina tenga un conocimiento exhaustivo de la adecuación o no a la legalidad de esta instalación deportiva.

3.- En caso de confirmarse que las Pistas de El Helmántico se han venido utilizando desde hace años sin las licencias que exige la normativa en vigor, el PSOE exigirá responsabilidades políticas por un hecho de extrema gravedad a quienes durante el periodo en el que la legalidad no se haya cumplido en esta instalación hayan sido Alcaldes o ediles responsables de Urbanismo del Partido Popular del Ayuntamiento de Salamanca.

4. A fin de que no se perjudique la actividad deportiva en las Pistas de El Helmántico, el PSOE hace un llamamiento a las administraciones implicadas para que a la mayor brevedad posible se solucionen las deficiencias existentes y pueda practicarse deporte con la garantía de que esta instalación cumple plenamente la legalidad vigente".