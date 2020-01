AUDIO | El alcalde Carbayo: "No se van a poner gradas supletorias por falta de tiempo para realizar una inspección técnica de estas características"

No quiso aclarar sobre si hay licencias o no para la instalación: "Si alguien del PSOE tiene dudas o quiere información sobre las licencias, que le pregunten a sus compañeros de partido que fue durante su mandato cuando se comparon las pistas"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha hablado para los medios de comunicación en la mañana de este sábado, aprovechando el homenaje en la Glorieta al torero Julio Robles. Unas declaraciones donde ha querido destacar la falta de tiempo: “fueron cuestión de horas”, para la instalación de las gradas en las pistas, campo que ha decidido Unionistas que sea el que finalmente albergue el partido, aunque, “nos hubiera gustado que el mayor número de salmantinos pudieran disfrutar de un partido de estas características, pero es una decisión de Unionistas que respetamos”, ha afirmado Carbayo.

En cuanto a las licencias para la práctica de cualquier actividad deportiva en las pistas, información y responsabilidades reclamadas por el PSOE de Salamanca, el alcalde ha asegurado que “si el PSOE o José Luis Mateos quieren saber información sobre si hay licencia para realizar actividades deportivas, que se lo pregunte a sus compañeros de partido que fueron quienes compraron en su día las instalaciones”. Unas declaraciones que recogemos desde SALAMANCA24HORAS.COM a continuación y donde el Ayuntamiento ha recalcado que “hemos hecho todo lo posible pero no ha podido ser, esperamos que la próxima vez las cosas sean diferentes”, respondiendo, además, a la pregunta de si sería un espectador más del partido: “este alcalde es del Barcelona y a mí lo blanco para las camisas, el vino y el marisco”.









Confirmación sobre la decisión de Unionistas. “Yo la última noticia que tengo es que Unionistas ha decidido jugar en las pistas. Como alcalde de Salamanca ya saben la labor que he hecho, intentar tender puentes, abrir puertas que estaban hasta el momento cerradas. Esta circunstancia ha servido para estrechar aún más las relaciones que existían entre el Ayto. de Salamanca y el club Unionistas, y también del club del Salamanca CF. Tengo que reconocer su muy buena disposición para el alcalde de Salamanca, para poder sentarse con Unionistas y llegar a un acuerdo -en su caso- si la decisión de Unionistas fuera esa para jugar en el Helmántico. La disposición no ha sido correspondida por las circunstancias que todo sabemos, pero si quiero destacar que el Salamanca CF haya puesto por delante los intereses de la ciudad”.

Decepción por los salmantinos. “Que voy a decir que me gusta que una posibilidad, una oportunidad como esta, para los aficionados al fútbol en Salamanca, pudiera ser aprovechada por el mayor número de personas. Muchísimas familias con sus niños podían ir a disfrutar de este espectáculo y, por eso, hemos estado intentado hasta el último momento apurar todas las posibilidades. La decisión es jugar en el campo de Unionistas y a partir de ahora pues lo que queda es intentar que este partido sea una fiesta y que se celebre en las mejores condiciones posibles y, por lo tanto, que el nombre de Salamanca sea importante, como venimos haciendo con todas las actividades deportivas”

La falta de tiempo, el problema para poner las gradas. “Es una gestión que se ha hecho con un proyecto, es un tema técnico. Todos sabemos la premura de tiempo que teníamos. Eran muy pocos días y hay temas importantes que resolver, como informes técnicos. En este caso no ha sido posible que por parte de los técnicos se superaran esas dificultades. Desde el Ayto. hemos intentado ayudar, facilitando información para que pudiera solventar esta circunstancia. Al final ha sido así y el partido se va a celebrar sin gradas supletorias, es verdad que había una dificultad añadida, que no ha sido la determinante, pero la delegación de atletismo hizo llegar su preocupación porque la instalación de las gradas pudiera suponer un perjuicio para las pistas y que en estos momentos hay muchos atletas entrenándose para campeonatos y no se podía suspender esa preparación, sin perjuicio para sus competiciones. Se va a jugar, parece, que con el aforo habitual y vamos a esperar que todo el mundo de Unionistas disfrute de ese partido.

“La decisión final es del club, como tiene que ser. A Unionistas le deseo lo mejor”. Un expediente complejo como esto requiere un tiempo, también para la maduración y para la realización de un informe. Disponemos de muy poco tiempo, en concreto simplemente unas horas, porque había que tomar una decisión sobre instalar gradas o no.

Estas cosas en lo que son las administraciones es muy difícil resolverlas, sobre todo cuando la propia administración no es la que lleva el expediente, es otra administración distinta que no conoce la historia ni la trayectoria de la instalación, todas son complicaciones. Por eso estamos los demás, desde el Ayto. hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, hasta ayer que nos pidió una reunión a última hora de la tarde y estuvimos hasta las tantas intentando ayudar, pero bueno, al final siempre la decisión es del club, como tiene que ser, y a Unionistas le deseo lo mejor.

“El PSOE debe preguntar a sus compañeros de partido, que fueron quienes compraron las pistas en su mandato”. “Hombre yo creo que el PSOE, o José Luis Mateos, si quiere responsabilidades o informaciones se las deben pedir en primer lugar a sus propios compañeros de partido, porque quiero recordar que en el año 93 se produjo la venta de las pistas de atletismo al Ayuntamiento de Salamanca y a la diputación provincial que son copropietarios al 50%. Esa compra se produjo, precisamente, como consecuencia del voto favorable de la decisión del partido socialista. En las pistas se vienen haciendo actividades desde que se construyeron hace mucho. Tengo años suficientes como para acordarme de cuando se empezaron a construir y desde entonces siempre se han utilizado para actividades deportivas, como es su fin, por lo tanto, ahí se viene haciendo actividad deportiva, y tiene posibilidad de realizarle esa actividad, desde que se construyeron. Se empezó en el 72, luego una segunda fase en el 82.

Desde que se compraron por la Diputación y el Ayto. que una persona del propio partido que adquirió esas pistas se pregunte si tenían licencia de actividad o no esas instalaciones… O es que no se ha enterado de nada o que no les ha preguntado a sus compañeros de partido, pues que le pregunte”.

¿Es la peor opción?. “No es la peor, es la que se ha puesto sobre la mesa. Al final es la que hay, el club ha decidido eso y nosotros pues respetamos esa decisión. No se ha podido hacer otra cosa, pues no se ha podido hacer. Me hubiera gustado mucho que todos los salmantinos hubieran podido ir, pero tampoco eso estaba en mi mano. Ni tampoco en caso de que se hubieran sentado ambos clubes a negociar podíamos garantizar un acuerdo entre los mismos. No es el momento de hacer ciencia ficción, otra vez será. A ver si nos volvemos a encontrar con un partido de esta categoría en Salamanca”.

¿Irá el alcalde a ver el partido? “El alcalde es del Barcelona y yo el blanco para las camisas y el vino blanco, francamente… y para el marisco”.