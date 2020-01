No deberías comer estos siete alimentos con el estómago vacío

Todo el mundo sabe que una de las comidas más importantes del día es la del desayuno. Por ello, es muy importante cargarte de proteínas y vitaminas si quieres comenzar la jornada con buen pie y repleto de energía. Pero, ¿sabías que hay cierto tipo de alimentos que no es aconsejable ingerir en ayunas?

Normalmente, la mayoría de nosotros optamos por una taza de café, un zumo de naranja y alguna galleta. Pero muchas mañanas que nos levantamos con hambre podemos añadir algunos productos más al desayuno. Sin embargo, algunos de ellos a simple vista "sanos" no son muy buenos si los tomas con el estómago vacío, según informa el diario El Confidencial.

'Buzznoble' ha hecho una lista sobre los alimentos que nunca deberías tomar en ayunas.

Tomates: Aunque están repletos de vitamina C y nutrientes imprescindibles para la salud, definitivamente deben evitarse si tienes el estómago vacío. La razón es que poseen mucho ácido tánico, lo que les confiere esa particular acidez al gusto, y pueden provocar problemas gástricos. Por tanto, si tienes problemas de ardor o algún tipo de úlcera en el esófago o el estómago, lo mejor será que te olvides de las exquisitas tostadas de "pantumaca". Tampoco puedes ingerir otros cítricos, como las naranjas o el limón.

Bebidas carbonatadas: Muchas personas consumen refrescos como Coca-Cola o Fanta sin ninguna moderación, algo que evidentemente no es bueno. Pero si los bebes con el estómago vacío, corres el riesgo de enfrentarte a un cuadro de gases intestinales o bien sentirte muy hinchado. En definitiva, tomar muchas bebidas carbonatadas aumenta el ácido del estómago, pudiendo causar erosión en las paredes del sistema digestivo.

Hojaldres: Muchos recurrimos a las clásicas napolitanas o cruasanes para comenzar la jornada, pero seguro que no sabías que estos productos contienen levadura, un ingrediente que puede irritar las paredes del estómago. Y eso no es lo peor, ya que si no tienen una fabricación artesanal corres el riesgo de hartarte de químicos como conservantes y grasas trans que no solo hacen un flaco favor a tu sistema digestivo, también a tu organismo en general.

Picantes: Por regla general, a nadie se le ocurre desayunar un plato con sabor picante, pero por si acaso. Quizás podría ser el desayuno más extremo que se nos puede ocurrir, pero tanto con el estómago vacío como lleno, ingredientes como el chile, los jalapeños o la guindilla no le hacen nada bien a tu tracto digestivo. Y si los comes en ayunas, tus probabilidades de sufrir calambres estomacales se disparan. Su sabor es muy fuerte, y como tal, pueden causar indigestión.

Golosinas: El azúcar es un ingrediente muy fácil de digerir. Pero cuando llega a tu estómago vacío, el cuerpo humano no puede secretar suficiente insulina como para mantener niveles normales de glucosa en la sangre. Además, el azúcar es un alimento ácido que puede alterar el equilibrio ácido-alcalino. De hecho, está prohibidísimo para todas aquellas personas con riesgo de padecer diabetes.

Yogur: Quizás es el alimento más prototípico de un desayuno que cada vez más médicos aconsejan no tomar con el estómago vacío. El yogur está repleto de bacterias de ácido láctico que cuentan con muchos beneficios para la salud humana. Sin embargo, este ácido se vuelve ineficaz debido a los altos niveles de acidez de un estómago vacío. Por ello, es mucho más recomendable tomar yogur como almuerzo, unas dos o tres horas después de la primera comida.

Peras: Estas frutas tan deliciosas contienen fibra en estado crudo. Cuando las digerimos con el estómago vacío, puede dañar las delicadas membranas mucosas y causar dolor estomacal. Por ello, los expertos recomiendan combinarlas con otros cereales o con avena.